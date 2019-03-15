Зачем кыргызы разводятся и меняют имена на корейские?

В 2016 году десятки кыргызстанцев обратились в милицию с жалобой на компанию по оформлению рабочих виз в Южную Корею. Люди платили от 3 до 7 тысяч долларов, но не получили ни документа, ни своих денег. На сайте Верховного суда опубликован акт судебного заседания.

По данным следствия, всех потерпевших (некоторые из них решили отказаться от претензий и в суде рассматривают 8 заявлений) обманули по одной схеме. Люди приходили по объявлению об оформлении визы в Южную Корею. При встрече сотрудница компании Б.С.А. рассказывала, что за определенную сумму фирма подготовит документы для подачи их в посольство. Она убеждала клиентов сменить настоящие имена на корейские, развестись с супругами и заключить фиктивный брак с людьми корейской национальности. При этом потерпевшие на суде рассказывали, что все манипуляции с документами сотрудники фирмы проводили за считанные дни.

Некоторые пострадавшие в показаниях говорили, что они сами приходили в районный ЗАГС, называли пароль "Сайкал" и сдавали документы на получение новой личности.

Сделав документы, новоиспеченные корейцы с полным пакетом документов обращались за визой в посольство Южной Кореи, но все получили отказ. Вернуть деньги, потраченные на услуги, тоже не удалось – фирма закрылась. Общий ущерб составил более 3,5 млн сомов.

Надо сказать, что подсудимая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за изготовление фальшивых документов. В новой схеме она действовала не одна. Вместе с ней на скамье подсудимых оказались еще три человека.

Свердловский и городской суд Бишкека признали сотрудницу фирмы виновной в мошенничестве, назначив ей наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, она должна выплатить вместе с другими осужденными по этому делу материальный ущерб потерпевшим.

Однако Верховный суд счел доказательства вины недостаточными для обвинительного приговора и отправил дело на новое рассмотрение в Свердловский суд Бишкека.