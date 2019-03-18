Водитель с 18-летней пассажиркой разбились по дороге в Бишкек

17 марта примерно в 23.10 на 12 км автодороги Бишкек-аэропорт "Манас" произошло смертельное ДТП. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

Водитель на автомашине Nissan Primera вместе с молодой девушкой двигался в сторону Бишкека. По предварительной версии, он не справился с управлением, авто занесло, и машина врезалась в дерево. Водитель 1991 г.р. погиб на месте, а его пассажирку с различными травмами доставили в больницу.

В настоящее время по факту ДТП Аламединское РОВД ведет следствие. Авто водворено на штрафстоянку.