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Водитель с 18-летней пассажиркой разбились по дороге в Бишкек

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- Оксана Гут
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17 марта примерно в 23.10 на 12 км автодороги Бишкек-аэропорт "Манас" произошло смертельное ДТП. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

Водитель на автомашине Nissan Primera вместе с молодой девушкой двигался в сторону Бишкека. По предварительной версии, он не справился с управлением, авто занесло, и машина врезалась в дерево. Водитель 1991 г.р. погиб на месте, а его пассажирку с различными травмами доставили в больницу.

В настоящее время по факту ДТП Аламединское РОВД ведет следствие. Авто водворено на штрафстоянку.


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URL: https://www.vb.kg/377258
Теги:
ДТП, погибшие, Чуйская область, безопасность, Кыргызстан, ГУОБДД, пострадавшие, больница, следствие
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