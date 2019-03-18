В Якутии началась "охота" на мигрантов из Средней Азии?

Сегодня, 18 марта, в Якутске (город в РФ, столица Республики Саха (Якутия) в ЦСП "Триумф" активисты планируют провести митинг против мигрантов из Средней Азии. В целях безопасности полиция даже распорядилась оцепить территорию городской мечети. Об этом сообщает сайт "Якутия.Инфо".

Накануне порядка двухсот человек уже провели несанкционированную акцию на Комсомольской площади в Якутске, выразив антимигрантский настрой.

В интервью порталу SakhaDay председатель кыргызской диаспоры в Якутске Данияр Байгутуев призвал соотечественников "соблюдать осторожность, не провоцировать людей, возможно, даже воздержаться от выезда в такси". А землякам, находящимся в республике незаконно, посоветовал уехал.

Поводом для негодования якутян послужило преступление против местной жительницы, совершенное в ночь на 17 марта 2019 года выходцами из Средней Азии.

Как пишут российские СМИ с ссылкой на следственные органы, неизвестный мужчина у дома, расположенного по улице Кузьмина города Якутска, силой затащил женщину в салон автомашины "Тойота-Королла" и проследовал в сторону гаражей на улице Севастопольская. Там он остановил автомобиль и совершил изнасилование потерпевшей.

В последующем подозреваемый приехал к автомастерской на улицу Василия Манчаары, где находились двое его знакомых мужчин, завел женщину внутрь и оставил там, а сам уехал по месту своего жительства.

Женщина дождалась, пока мужчины уснут, покинула помещение автомастерской и обратилась в Следственный комитет.

23-летний подозреваемый был найден и уже признал свою вину. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека). По предварительным данным, он приехал из Кыргызстана недавно.

В отношении его приятелей следователи возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Расследование продолжается. Местные органы власти попросили общественность на проводить стихийных акций протеста и заверили, что виновные в преступлении против жительницы Якутии будут наказаны в соответствии с законами страны. Дело находится на особом контроле руководства республики.

Однако Соцсети и комментарии под новостями якутских изданий пестрят гневными комментариями в адрес трудовых мигрантов из Средней Азии. Некоторые граждане республики Саха осудили своих соотечественников за антимигрантский настрой, напомнив, что у преступления нет национальности.

По некоторым данным, в Якутии порядка 6-7 тысяч кыргызстанцев, работают они в основном в сфере такси.