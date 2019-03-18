Погода
$ 69.75 - 69.85
€ 79.14 - 79.57

В Якутии началась "охота" на мигрантов из Средней Азии?

2879  2
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 18 марта, в Якутске (город в РФ, столица Республики Саха (Якутия) в ЦСП "Триумф" активисты планируют провести митинг против мигрантов из Средней Азии. В целях безопасности полиция даже распорядилась оцепить территорию городской мечети. Об этом сообщает сайт "Якутия.Инфо".

Накануне порядка двухсот человек уже провели несанкционированную акцию на Комсомольской площади в Якутске, выразив антимигрантский настрой.

В интервью порталу SakhaDay председатель кыргызской диаспоры в Якутске Данияр Байгутуев призвал соотечественников "соблюдать осторожность, не провоцировать людей, возможно, даже воздержаться от выезда в такси". А землякам, находящимся в республике незаконно, посоветовал уехал.

Поводом для негодования якутян послужило преступление против местной жительницы, совершенное в ночь на 17 марта 2019 года выходцами из Средней Азии.

Как пишут российские СМИ с ссылкой на следственные органы, неизвестный мужчина у дома, расположенного по улице Кузьмина города Якутска, силой затащил женщину в салон автомашины "Тойота-Королла" и проследовал в сторону гаражей на улице Севастопольская. Там он остановил автомобиль и совершил изнасилование потерпевшей.

В последующем подозреваемый приехал к автомастерской на улицу Василия Манчаары, где находились двое его знакомых мужчин, завел женщину внутрь и оставил там, а сам уехал по месту своего жительства.

Женщина дождалась, пока мужчины уснут, покинула помещение автомастерской и обратилась в Следственный комитет.

23-летний подозреваемый был найден и уже признал свою вину. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека). По предварительным данным, он приехал из Кыргызстана недавно.

В отношении его приятелей следователи возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Расследование продолжается. Местные органы власти попросили общественность на проводить стихийных акций протеста и заверили, что виновные в преступлении против жительницы Якутии будут наказаны в соответствии с законами страны. Дело находится на особом контроле руководства республики.

Однако Соцсети и комментарии под новостями якутских изданий пестрят гневными комментариями в адрес трудовых мигрантов из Средней Азии. Некоторые граждане республики Саха осудили своих соотечественников за антимигрантский настрой, напомнив, что у преступления нет национальности.

По некоторым данным, в Якутии порядка 6-7 тысяч кыргызстанцев, работают они в основном в сфере такси.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377268
Теги:
изнасилование, митинг, Россия, трудовая миграция, уголовная ответственность, Центральная Азия, преступление, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
реалист
18.03.2019, 16:41

Из за нескольких уродов столько людей страдают

0
Цитировать
Жалоба модератору
якут
18.03.2019, 16:44

Что за мужик пошел. Дома невесту не может найти обязательно сворует какпоследний с..ка. На чужбине насилует чужих женщин. Может кастрировать уже этих ублюдков как в Казахстане. Не клеится образ нынешней шпаны с образом Айтматова, Манаса и других кыргызских героев. Позорище. Пишите правильно редакция, не против азиатов  а против конкретно кыргызов местные в Якутии из-за конкретных ублюдков

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  