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Депутат хочет убрать из правительства "людей с улицы"

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- Екатерина Улитина
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Чиновники, занимающие политические должности, не смогут заниматься бизнесом и входить в советы директоров частных компаний. Кроме того, они должны знать как минимум два языка: кыргызский и русский. Новые требования к членам кабинета министров прописаны в законопроекте "О политической службе", вынесенном на общественное обсуждение 18 марта.

Законопроект инициировал депутат ЖК Марлен Маматалиев, объяснив в сопроводительной записке, что "Закон "О политической службе" направлен на повышение эффективности политической государственной и муниципальной службы".

По большей части законопроект "О политической службе" копирует закон "О государственной службе", но есть и изменения.

Во-первых, занимать политические должности можно с 30 лет, возглавить мэрию разрешается с 27-ми. При этом высокопоставленный чиновник должен иметь не менее пяти лет стажа на руководящих постах в госслужбе или 7 лет в других сферах. Он должен иметь высшее образование по профилю вверенного ему ведомства.

Во-вторых, министрами и мэрами городов не смогут стать люди, уличенные в коррупции или причинении ущерба государству. Даже если судимость будет погашена, получить портфель не получится.

В-третьих, законопроект обязывает членов правительства владеть кыргызским и русским языками. Сейчас все чиновники должны сдавать экзамен на знание законов и кыргызского языка. Однако высшие политические чины экзаменов не сдают, их компетенцию никто не проверяет. В новом законе также не описан механизм проверки знаний чиновника, зато языковые требования присутствуют.

При этом в каждом новом правительстве Кыргызсьтана, а их было 30, работали люди без знания государственного языка. Со своими обязанностями они справлялись во всяком случае не хуже других. С другой стороны, из текста не ясно, на каком уровне нужно знать русский язык, чтобы соблюсти закон и занять пост министра или мэра.

Четвертое. Закон о госслужбе, которым сейчас руководствуются все чиновники, запрещает "находиться на службе, связанной с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью лицам, находящимся с ним в близких родственных отношениях". В новом законе такого запрета нет.

То есть теоретически премьер-министр может назначить министром экономики своего сына, министром здравоохранения – брата и так далее. И при этом закон не нарушат ни сам премьер-министр, ни его родственники-министры.

Курманбек Бакиев такие послабления бы точно одобрил!

Пятое. В случае принятия законопроекта членам правительства будет запрещено заниматься бизнесом, владеть частными компаниями и входить в состав Советов директоров. Но если очень нужно, то все-таки можно: доли в предприятиях должны быть переданы в доверительное управление третьим лицам. Автор законопроекта уверен, что в этом случае конфликт интересов между бизнес-амбициями и государственными интересами будет исчерпан.

Шестое. Если рядовым госслужащим запрещено получать доходы от других источников кроме основной работы и доходов, полученных от творческой, научной и экспертной деятельности, то для служащих высшего эшелона власти такого ограничения не предусмотрено.

Интересная ситуация получается с подарками для чиновников. Вроде им запрещено принимать любые подношения, но тут же есть оговорка, что запрещены только те подарки, которые преподносят за услугу, связанную с исполнением должностных полномочий. А вот если, к примеру, министра внутренних дел захотят отблагодарить граждане, восхищенные его талантом и доблестью, то в этом выходит ничего предосудительного нет.

Сейчас законопроект "О политической службе" проходит общественное обсуждение.

P.S. Уже после выхода материала депутат прокомментировал редакции VB.KG свою инициативу и подчеркнул, что главная ее задача - убрать из правительства "людей с улицы". Министров, которые приходят в ведомство со стороны, и совершенно не понимают, что происходит в отрасли.


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URL: https://www.vb.kg/377287
Теги:
коррупция, назначение, правительство, Кыргызстан, Марлен Маматалиев
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Комментарии
антиклан
20.03.2019, 09:26

этот закон по многим пунктам жульнический, все для удобства и комфорта власть имущих ворюг и хапуг.

+1
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Жалоба модератору
6969
20.03.2019, 10:38

Ну очевидно под себя и своего папаши готовит.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
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