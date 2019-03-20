Жители Байтика устроили мусорную свалку буквально под стенами своих домов

Жители села Байтик Аламудунского района Чуйской области устроили незаконную мусорную свалку прямо рядом со своим населенным пунктом. Народную новость об этом редакции VB.KG прислал читатель.

По его словам, местная администрация никак не реагирует на беззаконие.

- Мало того, что устроили свалку в неположенном месте, так еще и жгут мусор в нарушение экологических норм и загрязняют среду где сами же и живут. Намерены ли реагировать соответствующие госорганы на это явное нарушение? – спросил он.

Этот вопрос редакция VB.KG адресовала инспектору по экологической безопасности Регионального управления Госэкотехинспекции по Аламудунскому району Азамату Нурбаеву, который пообещал, что ведомство обязательно отреагирует на сигнал.

- По указу президента сейчас объявлен общереспубликанский трехмесячник по санитарной очистке территорий, во исполнение которого я уже разослал предписания всем айыл окмоту, чтобы они не допускали незаконные свалки мусора. По вашему вопросу я обязательно дополнительно дам об этом знать местному самоуправлению Байтика, так как согласно 72 статьи Кодекса о нарушениях запрещено сжигание и выброс мусора в неустановленных местах, - пояснил Нурбаев.