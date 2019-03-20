Погода
$ 69.74 - 69.84
€ 79.08 - 79.60

Жители Байтика устроили мусорную свалку буквально под стенами своих домов

153  2
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Жители села Байтик Аламудунского района Чуйской области устроили незаконную мусорную свалку прямо рядом со своим населенным пунктом. Народную новость об этом редакции VB.KG прислал читатель.

По его словам, местная администрация никак не реагирует на беззаконие.

- Мало того, что устроили свалку в неположенном месте, так еще и жгут мусор в нарушение экологических норм и загрязняют среду где сами же и живут. Намерены ли реагировать соответствующие госорганы на это явное нарушение? – спросил он.

Этот вопрос редакция VB.KG адресовала инспектору по экологической безопасности Регионального управления Госэкотехинспекции по Аламудунскому району Азамату Нурбаеву, который пообещал, что ведомство обязательно отреагирует на сигнал.

- По указу президента сейчас объявлен общереспубликанский трехмесячник по санитарной очистке территорий, во исполнение которого я уже разослал предписания всем айыл окмоту, чтобы они не допускали незаконные свалки мусора. По вашему вопросу я обязательно дополнительно дам об этом знать местному самоуправлению Байтика, так как согласно 72 статьи Кодекса о нарушениях запрещено сжигание и выброс мусора в неустановленных местах, - пояснил Нурбаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377314
Теги:
Аламудунский район, мусор, нарушения, Чуйская область, экология, Кыргызстан, Госэкотехинспекция, Кодекс о проступках
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Мээрим
20.03.2019, 17:47

что за безответственность такая? такой срач устроили, ужас! нужно снять главу айыл окмоту за эту помойку, которую он допустил!

0
Цитировать
Жалоба модератору
Гражданин
20.03.2019, 17:51

сами же гадят где живут, ну, разве так можно? пусть прокуратура возбудит уголовное дело за безответственность. а еще на других жалуются что портят экологию.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  