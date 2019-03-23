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А не переименовать Бишкек в Манас?

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- Оксана Гут
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Инициативу казахских властей переименовать столицу республики город Астана в Нурсултан не обсудили в Кыргызстане разве только ленивые. Поговорили и все на этом – именно этот вопрос нас не касается . Но, как говорится, "дурной пример заразителен" - и среди кыргызстанцев объявились жаждущие перемен в части названий. К примеру, небезызвестный экс-руководитель аппарата президента (2010-2011 гг.) Эмилбек Каптагаев на своей странице в Facebook предложил дать имя нашей столице – Манас. А бишкекским назвать один из районов города.

"Чтобы потом, по истечении какого-то количества лет, не возникали соблазны может нам сразу же нужно переименовать столицу в город Манас? Так было бы справедливо со всех точек зрения... А Бишкекским районом назвать нынешний Свердловский район, ведь именно там и находится Пишпекское укрепление (почему-то называемое Кузнечной крепостью), и, возможно, находилось поселение Бишкек... А существование и деяния некоего Бишкек баатыра остается спорными, ибо нет ни одного исторически достоверного источника, кроме легенд, которые по каким-то непонятным основаниям с каждым годом обрастают новыми подробностями..." – написал Каптагаев.

В комментариях к этому посту мнения пользователей Сети разделились. Одни рьяно поддержали идею, другие, напротив, высказались категорически против, приводя в качестве аргументов всяческие доводы. Мол, переименование потребует дополнительных затрат из бюджета или то, что имя Манас не стоит "употреблять всуе, наоборот, надо запретить называть этим именем гостиницы, организации, напитки, продукты!".


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URL: https://www.vb.kg/377343
Теги:
Казахстан, Бишкек, Кыргызстан, Переименование улиц, Манас, Эмилбек Каптагаев
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Комментарии
Bb
23.03.2019, 10:38

Переименование будет стоить много денег из бюджета. У вас чё денег до ****? Казахи могут себе позволить. Денег хоть ***** жуй у них. Мы очень бедная страна. У нас долги в миллиард перед Китаем. Чинуши воруют кто сколько отхватит и валят за бугор. Зарплата и пенсии хватит еле на чай с хлебом. А вы думаете о переименовать столицу?

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Jal79
23.03.2019, 10:42

Пипец такой умный что ли!? я против нашего Баатыра Манас Ата ничего не имею, просто на рэбрендинг наименовании Бишкека в Манас столько госбюджетных средств уйдет, а платить, то мы налогоплательщики будем

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Гражданин
23.03.2019, 11:01

Вы сначала долг перед китаем пока стало не поздно, почему кыргызстан бедный? Потому у нас много идиотов, вместо того чтоб решать социальные проблемы они думают об идиотизме, казахи богатые они хоть каждый год могут менять название города, а наши показушники только делают вид что в стране все хорошо.

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Время, вперёд!
23.03.2019, 11:22

Чё мелочиться-то, переименовать все города-районы-улицы.Денег нет?Попросить у соседей.Юго-восточных.Они с радостью кредит дадут.А потом платить долги тысячу лет и сидеть с голой ...ой.Хорошо!

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Бакыт
23.03.2019, 11:36

Да правда, переименование города требует больших вложений. Наши чиновники и депутаты переименовали Фрунзе в Бишкек хотя до сих пор на авиарейсах во всем мире пункт назначения Бишкека пишется как FRU то есть Фрунзе. На это денег у государства нет, позорники. Теперь хотят Манас,....видимо больше заняться нечем. Лучше на эти деньги постройте школу или больницу или квартиры для врачей и учителей. Позор...загнали страну, нищета, грязь, смог над городом. Ps. Редакция ВБ мои комментарии никогда не публиковала.

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Таир Мамедов
23.03.2019, 11:55

Ема, кончай дурить. Займись делом. Итак мало жить то тебе осталось...

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Бишкек
23.03.2019, 11:56

Дебилизм,совсем кукушка съехала у некоторых товарищей.Сделайте для народа что нибудь полезное.

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зап/части для ТНВД -
23.03.2019, 13:10
Карма: +99
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 154
Минусов: 55
Комментариев: 208

Нужно ввести МОРАТОРИЙ на переименование лет на 20!!!

Деньги что ли лишние???

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312
23.03.2019, 13:43

Согласен, а то мало объектов названы именем Манаса. Предлагаю все города назвать "Манас", а все улицы - "Айтматов". Тогда заживём.

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ыссыкул - переименовать в Барсбек
23.03.2019, 13:57

ыссыкул - переименовать  в Барсбек

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Shaaman
23.03.2019, 14:20

Иди лучше на улицу и деревьями засади город, и народу хорошо будет и тебе всякая дурь в голову лезть не будет.

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