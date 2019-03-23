А не переименовать Бишкек в Манас?

Инициативу казахских властей переименовать столицу республики город Астана в Нурсултан не обсудили в Кыргызстане разве только ленивые. Поговорили и все на этом – именно этот вопрос нас не касается . Но, как говорится, "дурной пример заразителен" - и среди кыргызстанцев объявились жаждущие перемен в части названий. К примеру, небезызвестный экс-руководитель аппарата президента (2010-2011 гг.) Эмилбек Каптагаев на своей странице в Facebook предложил дать имя нашей столице – Манас. А бишкекским назвать один из районов города.

"Чтобы потом, по истечении какого-то количества лет, не возникали соблазны может нам сразу же нужно переименовать столицу в город Манас? Так было бы справедливо со всех точек зрения... А Бишкекским районом назвать нынешний Свердловский район, ведь именно там и находится Пишпекское укрепление (почему-то называемое Кузнечной крепостью), и, возможно, находилось поселение Бишкек... А существование и деяния некоего Бишкек баатыра остается спорными, ибо нет ни одного исторически достоверного источника, кроме легенд, которые по каким-то непонятным основаниям с каждым годом обрастают новыми подробностями..." – написал Каптагаев.

В комментариях к этому посту мнения пользователей Сети разделились. Одни рьяно поддержали идею, другие, напротив, высказались категорически против, приводя в качестве аргументов всяческие доводы. Мол, переименование потребует дополнительных затрат из бюджета или то, что имя Манас не стоит "употреблять всуе, наоборот, надо запретить называть этим именем гостиницы, организации, напитки, продукты!".