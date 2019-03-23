Кыргызстан вынуждают повысить тарифы на электроэнергию?

Международный Валютный фонд (МВФ) рекомендует властям Кыргызстана повысить тарифы на электроэнергию, чтобы сохранить устойчивое экономическое развитие республики.

Так, эксперты международной организации предупреждают, что к 2023 году в КР может резко сократиться объем экспортируемого золота из-за прекращения работы на руднике Кумтор. Уже в этом году инфляция, по прогнозам МВФ, достигнет 2,2%, а дефицит бюджета повысится до 3,4% ВВП. При этом среднегодовой рост экономики в 4% не позволит сократить бедность и повысить уровень жизни населения. Чтобы справится с экономическими трудностями МВФ предлагает провести ряд реформ, в том числе повысить тарифы на электроэнергию.

Редакция VB.KG узнала, как депутат, энергетик и представитель бизнеса относятся к идее повышения тарифов на свет.

Калый Рахимов, заслуженный энергетик КР

Тарифы нужно повышать. Что бы ни говорили, но энергетика не должна быть дотационной. Лишь в прошлом году энергокомпании вышли на ноль, то есть смогли сами обеспечить свои потребности, но денег на развитие все равно не остается. Все прежние годы энергокомпании получали дотации от государства. Нельзя основную промышленную отрасль страны сажать на дотационную иглу. У нас самые низкие тарифы для населения и эту ситуацию нужно менять.

Улук Кадырбаев, исполнительный директор Бишкекского делового клуба

Еще в 2008 году, когда были веерные отключения, мы говорили, что развивать экономику невозможно без электроэнергии. Для бизнеса самое главное - это бесперебойная подача электроэнергии. Кроме того, она должна быть доступной, так как ее цена входит в стоимость всех услуг и товаров. Поэтому, конечно, предприниматели хотят иметь доступ к дешевым ресурсам. А вот что считать дешевым, решает рынок. Например, сейчас бизнес и так платит по тройному тарифу. О каком повышении можно говорить?

Айнуру Алтыбаева, депутат

Честно говоря, не читала рекомендаций наших международных партнеров, но они предлагают не очень популярную меру. В случае обсуждения такого вопроса в парламенте я ее не поддержу. У энергетиков есть внутренние ресурсы, которые можно привлечь без повышения тарифов. Много вопросов есть к системе управления отраслью, до сих пор действуют какие-то схемы, позволяющие одним покупать электричество очень дешево, а простые граждане платят втридорога. Остро стоит вопрос о создании неэффективной структуры Нацэнергохолдинга, они собирают деньги на свое содержание и включают расходы на свое содержание в стоимость электроэнергии. Пусть сами подтягивают свои резервы, а не повышают тарифы.

Что говорят в правительстве?

В правительстве VB.KG прокомментировали, что в ближайшие дни пройдет совещание, на котором утвердят новую тарифную политику. При этом о повышении стоимости электроэнергии речи не идет. Чиновники намерены пересмотреть систему формирования тарифов и политику в сфере управления энергоресурсами.