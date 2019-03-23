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Кыргызстан вынуждают повысить тарифы на электроэнергию?

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- Екатерина Улитина
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Международный Валютный фонд (МВФ) рекомендует властям Кыргызстана повысить тарифы на электроэнергию, чтобы сохранить устойчивое экономическое развитие республики.

Так, эксперты международной организации предупреждают, что к 2023 году в КР может резко сократиться объем экспортируемого золота из-за прекращения работы на руднике Кумтор. Уже в этом году инфляция, по прогнозам МВФ, достигнет 2,2%, а дефицит бюджета повысится до 3,4% ВВП. При этом среднегодовой рост экономики в 4% не позволит сократить бедность и повысить уровень жизни населения. Чтобы справится с экономическими трудностями МВФ предлагает провести ряд реформ, в том числе повысить тарифы на электроэнергию.

Редакция VB.KG узнала, как депутат, энергетик и представитель бизнеса относятся к идее повышения тарифов на свет.

Калый Рахимов, заслуженный энергетик КР

Тарифы нужно повышать. Что бы ни говорили, но энергетика не должна быть дотационной. Лишь в прошлом году энергокомпании вышли на ноль, то есть смогли сами обеспечить свои потребности, но денег на развитие все равно не остается. Все прежние годы энергокомпании получали дотации от государства. Нельзя основную промышленную отрасль страны сажать на дотационную иглу. У нас самые низкие тарифы для населения и эту ситуацию нужно менять.

Улук Кадырбаев, исполнительный директор Бишкекского делового клуба

Еще в 2008 году, когда были веерные отключения, мы говорили, что развивать экономику невозможно без электроэнергии. Для бизнеса самое главное - это бесперебойная подача электроэнергии. Кроме того, она должна быть доступной, так как ее цена входит в стоимость всех услуг и товаров. Поэтому, конечно, предприниматели хотят иметь доступ к дешевым ресурсам. А вот что считать дешевым, решает рынок. Например, сейчас бизнес и так платит по тройному тарифу. О каком повышении можно говорить?

Айнуру Алтыбаева, депутат

Честно говоря, не читала рекомендаций наших международных партнеров, но они предлагают не очень популярную меру. В случае обсуждения такого вопроса в парламенте я ее не поддержу. У энергетиков есть внутренние ресурсы, которые можно привлечь без повышения тарифов. Много вопросов есть к системе управления отраслью, до сих пор действуют какие-то схемы, позволяющие одним покупать электричество очень дешево, а простые граждане платят втридорога. Остро стоит вопрос о создании неэффективной структуры Нацэнергохолдинга, они собирают деньги на свое содержание и включают расходы на свое содержание в стоимость электроэнергии. Пусть сами подтягивают свои резервы, а не повышают тарифы.

Что говорят в правительстве?

В правительстве VB.KG прокомментировали, что в ближайшие дни пройдет совещание, на котором утвердят новую тарифную политику. При этом о повышении стоимости электроэнергии речи не идет. Чиновники намерены пересмотреть систему формирования тарифов и политику в сфере управления энергоресурсами.


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URL: https://www.vb.kg/377345
Теги:
Айнуру Алтыбаева, Улук Кыдырбаев, МВФ, правительство, тарифы, энергетика, Кыргызстан
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Комментарии
Просто человек
23.03.2019, 17:39

Я всё понял. Население считают за идиотов. Повысить тарифы хотят энергетики и присосавшиеся к энергетической системе чиновники. Кто там сейчас сосёт вымя этой дойной коровы под названием "энергетика"? Сыновья Атамбаева? Или их уже отбросили от вымени? Может это и было причиной ссоры бывшего и нынешнего президентов?

Так вот, энергетики хотят повысить тарифы, но им несподручно требовать это. Опять начнут выяснять куда делись деньги от предыдущих повышений, куда и на что они вообще расходуются и так далее.

А вот сослаться на МВФ очень удобно. Типа "мы тут ни причём, нам бы тоже не хотелось повышения, но МВФ требует"

Кто такой МВФ? Какое дело МВФу до энергетики Киргизии и её тарифной политики? Я в гробу видел этот МВФ. Они пускай в своей США решают повышать или не повышать. Или наша страна уже находится под внешним управлением?

Если только повысят тарифы, надо будет обращаться в суд и объявлять всех причастных к повышению иностранными агентами и соответственно судить по статье "Измена родине".

Они все тут орут, что НПО это иностранные агенты, а сами они кто? Так НПО не грабят народ, а эти уроды под управлением МВФ-США грабят.

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Читатель Вечерки
23.03.2019, 18:05

Надо снизить уровень воровства и коррупции и в электроэнергетике и этого будет достаточно, чтобы сделать энергетику высокорентабельной.

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Басни Крылова
23.03.2019, 18:18

Ой да ладно крайнего надо было найти МВФ, мозги пудрите. Вы лучше не воруйте,  а то ведь из пальца надо высосать проблему, чтобы грабить народ

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зап/части для ТНВД -
23.03.2019, 18:41
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Минусов: 55
Комментариев: 210

Просто человек

Я всё понял. Население считают за идиотов. Повысить тарифы хотят энергетики и присосавшиеся к энергетической системе чиновники. Кто там сейчас сосёт вымя этой дойной коровы под названием "энергетика"? Сыновья Атамбаева? Или их уже отбросили от вымени? Может это и было причиной ссоры бывшего и нынешнего президентов?

Так вот, энергетики хотят повысить тарифы, но им несподручно требовать это. Опять начнут выяснять куда делись деньги от предыдущих повышений, куда и на что они вообще расходуются и так далее.

А вот сослаться на МВФ очень удобно. Типа "мы тут ни причём, нам бы тоже не хотелось повышения, но МВФ требует"

Кто такой МВФ? Какое дело МВФу до энергетики Киргизии и её тарифной политики? Я в гробу видел этот МВФ. Они пускай в своей США решают повышать или не повышать. Или наша страна уже находится под внешним управлением?

Если только повысят тарифы, надо будет обращаться в суд и объявлять всех причастных к повышению иностранными агентами и соответственно судить по статье "Измена родине".

Они все тут орут, что НПО это иностранные агенты, а сами они кто? Так НПО не грабят народ, а эти уроды под управлением МВФ-США грабят.

Коррупционеров нужно выявлять в энергосекторе..............Врут и воруют............

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Tesla
23.03.2019, 18:45
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Комментариев: 63

мвф просто непонимает сколько воруеться в энергетике

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Гражданин
23.03.2019, 18:48

Пускай много не врут, они просто хотят больше бабла, сами в холдинге зарплату себе по 100 000 сделали. И как зовут этого эксперта? Я тоже экрперт и скажу что за 1 кв стоит 70 тыйынов.

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Адилет
23.03.2019, 18:49

сапарики с ашой воруют , а народ должен расплачиваться что ли за них ?????

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Мика Мамаев
23.03.2019, 18:59
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Минусов: 94
Комментариев: 267

Читатель Вечерки

Надо снизить уровень воровства и коррупции и в электроэнергетике и этого будет достаточно, чтобы сделать энергетику высокорентабельной.

Опять байки от власти,, чувствую обдирать народ понравилось власти,,,причем байки придумывают чужими руками,ход конем так сказать,,,)))

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Вадим
23.03.2019, 19:53

Если бы со времен Бакиева мы поднимали бы тариф всего лишь на 3 тыйына, то сейчас бы киловатт стоил 1 сом, но за это время и зарплата выросла бы и экономика подготовилась и МВФ не особо ворчал, а теперь тяжелее будет.

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