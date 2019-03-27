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Путин обратился к участникам вузовского форума в Бишкеке

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Президент Российской Федерации Владимир Путин направил обращение к участникам и гостям первого Форума ректоров вузов Кыргызстана и России "Развитие науки и образования - инвестиции в будущее", который проходит сегодня, 27 марта, в г. Бишкек, с участием Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова.

Обращение от имени Президента Владимира Путина зачитал начальник управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов.

Текст обращения:

"Дорогие друзья!

Сердечно приветствую вас по случаю открытия первого Форума ректоров вузов России и Киргизии "Развитие науки и образования - инвестиции в будущее".

Проведение подобного мероприятия, несомненно, весьма востребовано. Прямой диалог между высшими учебными заведениями двух государств предоставляет широкие возможности для развития взаимодействия в сфере образования и науки, способствует укреплению двусторонних гуманитарных связей, которые традиционно являются значимой составляющей российско-киргизских отношений стратегического партнёрства.

Вам предстоит обменяться практическим опытом преподавательской, исследовательской и организационной работы, рассмотреть перспективы реализации совместных проектов - как на двусторонней основе, так и в рамках евразийских интеграционных процессов. Важно вместе подумать о том, как сохранить и приумножить наше общее интеллектуальное, культурное и духовное наследие.

Уверен, что ваши дискуссии будут интересными и содержательными, позволят наметить новые формы и методы сотрудничества вузов России и Киргизии. И конечно, послужат упрочению дружбы и взаимопонимания между народами наших стран.

От души желаю вам успехов и всего самого доброго".


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URL: https://www.vb.kg/377409
Теги:
Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков, вуз, образование, президент, Россия, сотрудничество, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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