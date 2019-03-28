Ташиев: Возможно, среди наших чиновников есть агенты иностранных государств

Экс-депутат Камчыбек Ташиев прокомментировал изданию "Майдан. kg" слова депутата Айнуру Алтыбаевой о том, что она не видела его в Баткене во время конфликта на кыргызско-таджикской границе.

В частности, политик предположил, что, возможно, народная избранница исполняет чей-то заказ.

"Даже у зависти есть предел. Возможно, Алтыбаева и была в группе депутатов, посетивших Баткен, но ее также никто там не заметил. Возможно, она просто выполняет чей-то заказ. Я еще ранее говорил и теперь снова повторюсь, что я не ездил туда для решения приграничного вопроса. Наоборот, на встречах с жителями я призывал их к спокойствию и решению вопроса мирным путем. Сама Алтыбаева не знает ситуацию, когда люди с камнями и ружьями готовы были пойти на все. Вон даже деятели с Таджикистана призывали своих к терпению и спокойствию. Это нормальное явление. Алтыбаева заявляет, что мой отъезд туда связан с предстоящими парламентскими выборами. Откуда она знает, может, я совсем не буду участвовать на этих выборах. Поэтому она неверно истолковала ситуацию", - сказал он.

После вашего отъезда из Баткена местные жители стали говорить о том, что необходимо гнать трусливых чиновников и вас назначить губернатором области. В связи с этим вам уже предлагали эту должность?

"Я туда поехал не за должностью. Просто я не мог сидеть сложа руки, когда народ там страдает. Мое сердце и душа болели. Поэтому решил поехать туда и все узнать самому. А оценку работы местной власти даст народ", - ответил Ташиев.

Вы верите публикациям СМИ, что вице-премьер-министр Жениш Разаков является агентом таджикских спецслужб?

"Пока нет каких-либо документальных доказательств, утверждать что-либо затруднительно. Возможно это слух, а может, и правда. Даже среди наших чиновников, вероятнее всего, есть агенты иностранных государств. Правду практически невозможно узнать", - отметил он.

В заключение Ташиев подтвердил, что встречался в Москве с беглым политиком Омурбеком Бабановым, фото встречи с которым он ранее опубликовал в соцсети.

"Я летал в Москву по делам сына, который учится в Италии. Заодно и встретился с Бабановым. Никаких радикальных мыслей я у него не заметил. Только пожелание внести свой вклад в развитие нашей страны", - пояснил он.