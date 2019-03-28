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Ташиев: Возможно, среди наших чиновников есть агенты иностранных государств

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- Бакыт Стамов
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Экс-депутат Камчыбек Ташиев прокомментировал изданию "Майдан. kg" слова депутата Айнуру Алтыбаевой о том, что она не видела его в Баткене во время конфликта на кыргызско-таджикской границе.

В частности, политик предположил, что, возможно, народная избранница исполняет чей-то заказ.

"Даже у зависти есть предел. Возможно, Алтыбаева и была в группе депутатов, посетивших Баткен, но ее также никто там не заметил. Возможно, она просто выполняет чей-то заказ. Я еще ранее говорил и теперь снова повторюсь, что я не ездил туда для решения приграничного вопроса. Наоборот, на встречах с жителями я призывал их к спокойствию и решению вопроса мирным путем. Сама Алтыбаева не знает ситуацию, когда люди с камнями и ружьями готовы были пойти на все. Вон даже деятели с Таджикистана призывали своих к терпению и спокойствию. Это нормальное явление. Алтыбаева заявляет, что мой отъезд туда связан с предстоящими парламентскими выборами. Откуда она знает, может, я совсем не буду участвовать на этих выборах. Поэтому она неверно истолковала ситуацию", - сказал он.

После вашего отъезда из Баткена местные жители стали говорить о том, что необходимо гнать трусливых чиновников и вас назначить губернатором области. В связи с этим вам уже предлагали эту должность?

"Я туда поехал не за должностью. Просто я не мог сидеть сложа руки, когда народ там страдает. Мое сердце и душа болели. Поэтому решил поехать туда и все узнать самому. А оценку работы местной власти даст народ", - ответил Ташиев.

Вы верите публикациям СМИ, что вице-премьер-министр Жениш Разаков является агентом таджикских спецслужб?

"Пока нет каких-либо документальных доказательств, утверждать что-либо затруднительно. Возможно это слух, а может, и правда. Даже среди наших чиновников, вероятнее всего, есть агенты иностранных государств. Правду практически невозможно узнать", - отметил он.

В заключение Ташиев подтвердил, что встречался в Москве с беглым политиком Омурбеком Бабановым, фото встречи с которым он ранее опубликовал в соцсети.

"Я летал в Москву по делам сына, который учится в Италии. Заодно и встретился с Бабановым. Никаких радикальных мыслей я у него не заметил. Только пожелание внести свой вклад в развитие нашей страны", - пояснил он.


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URL: https://www.vb.kg/377425
Теги:
Айнуру Алтыбаева, Баткенская область, Камчыбек Ташиев, Омурбек Бабанов, Жениш Разаков, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, Республика – Ата-Журт
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Комментарии
Бакыт
28.03.2019, 09:54

Я уверен, что Ташиев будет участвовать на выборах в 2020 году, а зачем тогда встречался с Бабанчиком? Конечно же возникает вопрос, что они решили объединить свои партии а затем разбегутся как это было раньше. По мне эти двое голословные провокаторы, которые все сделают чтобы прийти во власть. Даже пожертвуют спокойствием народа...   

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Ира
28.03.2019, 10:19

Печально что Ташиев опять дал шанс тому кто уже его предал. Такими путями они долеко не поедут!

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Урюк
28.03.2019, 10:44

Если хотим изменений, нужно выбирать тех политиков, чьи дети учатся в местных вузах, а не в италиях.

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СапарБ.
28.03.2019, 10:48

Политические игроманы доведут страну до цугундера...

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туча
28.03.2019, 11:16

а почему у такого ярого патриота всего кыргызского сын на берегах Средиземноморья грызет гранит науки?. А как же любовь к Отчизне, или когда бабла куча, уже не до патриотизма. Конечно, проще о  любви к родине с заборов орать,  да бесформенную массу призывами кормить и из чужих детей пушечное мясо делать. А своих жалко, пусть уж лучше в Европушке, хоть там и всяких сообществ с нетрадиц. ориентацией хватает, зато там тепло и сытно кровинушке.

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Жика
28.03.2019, 11:47

Что за бред такие агенты везде есть и в России есть агенты Кыргызстана!

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Болотбек
28.03.2019, 11:50

Эх были бы у меня деньги я бы тоже ездил по таким местам.

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Продажные
28.03.2019, 11:56

Продажные все .

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Realism
28.03.2019, 12:35

Возможно? Вся ваша гкнб - рассадник ФСБ, можно сказать филиал ФСБ. Про депутатов вообще молчу. Впрочем ташиев не Навальный, ташиев популист

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массат
28.03.2019, 13:51

Сам встречался  в Москве с агентом казахских спецслужб под псевдонимом бабуин и говорит невозможно узнать правду о шпионах. Сам наверное и является агентом зарубежных спецслужб. 

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