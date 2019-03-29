Бус перевернулся от столкновения с легковушкой

28 марта примерно в 16.30 часов на объездной автодороге в районе села Милянфан Ысык-Атинского района из-за столкновения с легковушкой перевернулся бусик. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

К счастью, удалось избежать жертв. Бус был не пассажирским.

- Он ехал по направлению с востока на запад и хотел развернуться, в этот момент в него сзади врезалась "Ауди", - отметили в ведомстве.

Удар был такой силы, что грузовая машина опрокинулась, у легковушки также сильно пострадала передняя часть.

В больницу обратилась пассажирка легкового авто 2006 г.р., но серьезных травм у нее не обнаружено. Оба водителя не пострадали.

Факт ДТП зарегистрирован в ЕРПП, машины поставлены на штрафстоянку. Ведется проверка.