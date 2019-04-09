В Кыргызстане проходит месячник "Сократим налоговую задолженность"

Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики в целях усиления работы по взысканию и сокращению налоговой задолженности, списанию безнадежной задолженности в апреле 2019 года объявила месячник "Сократим налоговую задолженность!".

В рамках объявленного месячника территориальные налоговые органы направят свои усилия на взыскание налоговой задолженности, ее сокращение, используя ряд действенных мер.

В частности, будут приняты меры принудительного взыскания налоговой задолженности с субъектов, выявленных по результатам проведенной ранее инвентаризации, усилена работа по взысканию налоговой задолженности в части доначисленных сумм по актам выездных и камеральных проверок, а также по уголовным делам, возбужденным правоохранительными органами.

Кроме этого, будут переданы в суды материалы на принудительное взыскание задолженности, производиться опись имущества налогоплательщика, выставляться налоговые платежные требования на расчетные счета, закрываться счета в банках, а руководители и главные бухгалтера субъектов-должников будут привлечены к административному штрафу и др.

В то же время налоговики на местах активизируют разъяснительную работу среди налогоплательщиков о необходимости уплаты налогов и начисленных платежей в срок и в полном объеме.