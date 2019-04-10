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Президент подписал изменения в Водный кодекс и Закон "О воде"

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (Водный кодекс Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики "О воде")".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30 января 2019 года.

Целью данного Закона является урегулирование вопроса платности водопользования.

Так, в действующей редакции Водного кодекса и Закона "О воде" предусматривается взимание платы за пользование водой как за природный ресурс. Однако порядок и условия взимания платы за пользование водными объектами и водными ресурсами, установления льгот водопользователям не определены. В этой связи вносятся соответствующие поправки в обозначенный Кодекс и Закон.

Так, Законом предусматривается:

- Осуществление определения и взимания платы за пользование водными объектами и водными ресурсами, установления льгот водопользователям в соответствии с водным законодательством Кыргызской Республики;

- Определение Правительством Кыргызской Республики порядка определения и взимания платы за пользование водными объектами и водными ресурсами;

- Освобождение от платы за пользование воды как за природный ресурс ряд категорий субъектов водопользования: природные заповедники, ботанические сады, заказники, памятники природы, дендрологические парки и зоологические парки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, учреждения культуры, науки, образования, здравоохранения и другие учреждения и организации, финансируемые за счет государственного бюджета. Также от платы за пользование поверхностными водами как за природный ? ?есурс освобождаются водопользователи при использовании воды: для целей выработки электроэнергии, включая возобновляемую энергию; орошения сельскохозяйственного производства, лесного хозяйства, зеленых насаждений, разведения и выращивания рыбы в пределах установленного лимита; водопоя домашнего скота и полива приусадебных участков; питьевых и хозяйственно - бытовых нужд; осуществления забора воды для питьевых нужд населения, обеспечения нужд обороны и безопасности государства; спортивных и оздоровительных це лей, отдыха и любительского рыболовства и т. д.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/377756
Теги:
вода, закон, правительство, президент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Сооронбай Жээнбеков
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