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Молодой гражданин Кыргызстана готовил на родине теракты

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- ВБ
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20 апреля 2019 года ГКНБ КР в ходе контртеррористических мероприятий по пресечению проникновения на территорию КР боевиков и членов международных террористических организаций (МТО), во взаимодействии с зарубежными партнерами, задержан и доставлен гражданин КР "А.у.А.", 1991 г.р., разыскиваемый за причастность к террористической деятельности боевик МТО в Сирии.

Установлено, что задержанный с 2016 года находился в составе бандформирований международного терроризма, прошел диверсионную подготовку и принимал активное участие в боевых действиях на территории Сирии.

В ноябре 2018 года, А.у.А. по указанию главарей МТО был выведен из территории Сирии для формирования подпольной ячейки и ожидания прибытия других боевиков из Сирии с целью дальнейшего ведения т.н. "вооруженного джихада" в странах Центральной Азии, осуществления террористических акций с использованием самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия.

По данному факту ГСУ ГКНБ КР начато досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 243 ("Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической подготовки") УК КР.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.

Ведется комплекс следственно-оперативных и розыскных мероприятий.


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URL: https://www.vb.kg/378030
Теги:
ГКНБ, задержание, Сирия, терроризм, Кыргызстан
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Комментарии
Анна
24.04.2019, 11:35

Блин кто их воспитывает. 

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Пикир
24.04.2019, 12:50

Гад!

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