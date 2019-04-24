Молодой гражданин Кыргызстана готовил на родине теракты

20 апреля 2019 года ГКНБ КР в ходе контртеррористических мероприятий по пресечению проникновения на территорию КР боевиков и членов международных террористических организаций (МТО), во взаимодействии с зарубежными партнерами, задержан и доставлен гражданин КР "А.у.А.", 1991 г.р., разыскиваемый за причастность к террористической деятельности боевик МТО в Сирии.

Установлено, что задержанный с 2016 года находился в составе бандформирований международного терроризма, прошел диверсионную подготовку и принимал активное участие в боевых действиях на территории Сирии.

В ноябре 2018 года, А.у.А. по указанию главарей МТО был выведен из территории Сирии для формирования подпольной ячейки и ожидания прибытия других боевиков из Сирии с целью дальнейшего ведения т.н. "вооруженного джихада" в странах Центральной Азии, осуществления террористических акций с использованием самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия.

По данному факту ГСУ ГКНБ КР начато досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 243 ("Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической подготовки") УК КР.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.

Ведется комплекс следственно-оперативных и розыскных мероприятий.