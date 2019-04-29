"Всплыла" еще одна лицензия на разведку урана

В соцсетях "всплыла" еще одна лицензия на разведку уранового месторождения в Бакай-Атинском районе Таласской области. Выдана она ОсОО "Горнорудная компания Рич Маунт Гонконг" и продлена до 31 октября 2017 года Дуйшенбеком Зилалиевым.

Редакция VB.KG связалась с компанией. Выяснилось, что, действительно, работа на этом месторождении идет. По разведке бериллия.

Как пояснила помощник директора компании Лань Цзюнь Халима, пишется ТЭО на большой проект.

- Проводилась и проводится работа, выделены два участка, получены лицензии на разработку, - уточнила она.

Про уран, однако, помощник директора ничего не сказала. Но, судя по всему, компания открыта для общения и готова предоставить все интересующие общественность документы.

Кстати, об этой лицензии было известно еще в 2015-м году, как и других "урановых", но тогда на это особо никто внимания не обратил.

По данным Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам Кыргызстана, по состоянию от мая 2015 года, на объекты урана выдано всего 14 лицензий:

- 1060 МП на срок от 24.03.15 года до 31.12.17 года на поиск урана на Восточнококмойнокской площади ОсОО "Бизнес Сфера", Нарынская область, Жумгальский район.

По данным Министерства юстиции, учредителями ОсОО "Бизнес Сфера" являются компания Hebei Mining Resources Сo. Limited ("Хэбэй Майнинг Ресорсис Ко. Лимитед") и Заболотний Дмитрий Иванович, руководителем - Заболотний Дмитрий Иванович. Компания прошла перерегистрацию 03.05.2012.

- 1138 МР на срок от 23.07.12 до 31.12.15 на разведку урана и других металлов на Беркутской площади ОсОО "МИЯ", Иссык-Кульская область, Аксуйский район на разведку урана и других металлов.

По данным Минюста, руководителем и учредителем указан Омуралиев Эркинбек Таштанбекович. Перерегистрация компании дана от 15.05.2008 года.

- 1201 МП на срок от 24.01.13 года до 01.04.15 года на поиск урана и других металлов на Восточноджетымской площади ЗАО "Международная Горнорудная Компания Инвест", Иссык-Кульская область, Тонский и Джеты-Огузский районы, Нарынская область, Нарынский район.

По данным Минюста, руководителем указан Долгов Анатолий Евгеньевич, учредителем указана компания INTERNATIONAL MINING COMPANY INVEST INC.

Дата перерегистрации от 14.02.2007 года.

- 1602 АП на срок до 31.12.17 на поиск золота, урана и других металлов на Башкольской площади ЗАО "Кентор", Иссык-Кульская область, Аксуйский район.

По данным Минюста, руководитель Шин Вячеслав Викторович. Учредителями указаны Кыргызско геофизическая экспедиция и Компания "Кентор Голд NL".

Перерегистрация от 28.05.2004 года.

- 2171 МП на срок до 31.12.16 на поиск урана и золота на Шекафтарской площади ОсОО Avante, Жалал-Абадская область, Ала-Букинский район.

По данным Минюста, руководителем указан Жабоев Рашид Сейпулахович. Учредителями (участники) указаны Жабоев Рашид Сейпулахович, Уметалиева Салтанат Исакуновна, Приходько Анатолий Валентинович и Джолдошев Асан Тургунович. Перерегистрация от 27.01.2015 года.

- 2276 МР на срок от 20.06.11 до 01.01.14 на разведку урана на Северокамышановской площади ЗАО "Международная горнорудная компания Инвест", Чуйская область, Сокулукский район.

- 2546 МП до 31.12.17 года на поиск урана на Минкушской площади ОсОО "Бизнес сфера", Нарынская область, Жумгальский район.

- 2559 МП до 31.12.16 года на поиск урана на Тюльской площади ОсОО "Уран Мет".

Данных в Минюсте нет.

- 3738 МР на срок от 31.10.14 до 31.10.17 на разведку беррилия, урана и вольфрама на Бозтектырской площади ОсОО "Горнорудная компания Рич Маунт Гонконг", Таласская область, Бакай-Атинский район.

По данным Минюста, руководителем указан Лань Цзюнь, учредителями (участники) указаны Лань Цзюнь и компания "БЛЮ СИФРОНТС ДЕВЕЛОПМЕНТ С.А.".

Перерегистрация от 09.12.2014 года.

- 3859 МР на срок от 14.01.15 до 31.01.23 на разведку урана на Арамсуйской площади ОсОО Mineral Explorer ("Минерал Эксплорер"), Чуйская область, Панфиловский район.

По данным Минюста, руководителем и учредителем указан Мукамединов Айдин Канатбекович. Перерегистрация от 16.09.2014 года.

- 2852 МР до 31.12.15 на разведку урана на Кызыломпулской площади ОсОО "ЮрАзия в Кыргызстане", Нарынская область, Кочкорский, Иссык-Кульская область, Тонский район.

По данным Министерства юстиции КР, руководителем ОсОО является Молдобек уулу Эльдар. Учредителями (участники) указаны компания Azarga Resources Limited ("Азарга Ресурсез"), ОсОО Urasia Mining Company ("Юразия Майнинг Компани" .

Перерегистрация от 24.09.2012 года]), Аширалиева Эльвира Аскеровна, Казакбаев Эркинбек Абдыкаирович, Касенов Дюйшеналы Рахимович и Менг Светлана Владимировна.

Перерегистрация компании - от 27 августа 2012 года.

У "ЮрАзии" были еще лицензии. Одна - до 2019 года.

- 3540 МП на срок от 02.04.14 до 02.04.19 на поиск урана на площади Арсы ОсОО Ur Asia in Kyrgyzstan ("ЮрАзия в Кыргызстан"), Нарынская область, Кочкорский район.

- 3541 МП на срок от 02.04.14 до 02.04.19 на поиск урана на Шыргыйской площади ОсОО Ur Asia in Kyrgyzstan ("ЮрАзия в Кызгызстан"), Иссык-Кульская область, Тонский район.

- 3641 МР на срок от 16.06.14 до 16.06.17 на разведку ванадия, молибдена и урана на рудопроявлении Каргыш Кызылураанской площади ОсОО Stans Energy KG ("Стэнс Энержи Кей Джи"), Жалал-Абадская область, Токтогульский район.

По данным Минюста, руководителем указан Савченко Геннадий Аркадьевич, учредителем указана компания компания Stans Energy Corp. Перерегистрация от 21.10.2009 года.

Будут ли пересматривать все лицензии, выданные при Дуйшенбеке Зилалиеве, пока неизвестно.

Фото иллюстративное.