Акаев Жанарбек Кубанычович

Родился 13 декабря 1986 года в Алайском районе Ошской области. В 2009 году окончил факультет журналистики в Ошском государственном университете.

Трудовая деятельность:

2008 г. - журналист в Кыргызской службе радио "Азаттык"

2011 г. - стал обладателем премии "Золотое перо Евразии"

2014 г. - удостоился премии "Курч калем" от общественного фонда имени Мелиса Эшимканова

Февраль-август 2015 г. - пресс-секретарь президента Кыргызской Республики

Октябрь 2015 г. - депутат Жогорку Кенеша VI от фракции СДПК

C 2015 - 2017 гг - Заместитель председателя комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению ЖК КР

Март 2017 г. - Социал-демократы исключили депутата Жанара Акаева из своей парламентской фракции за участие в марше за свободу слова.

Дополнительная информация:

Женат, воспитывает двух сыновей.