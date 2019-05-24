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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уходит в отставку

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- ВБ
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Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Пойти на такой шаг ее вынудили однопартийцы и члены кабинета министров. Они недовольны представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.

Уход с поста лидера партии означает, что Мэй должна покинуть и пост премьера страны. Напоследок, отмечают СМИ, она успеет принять президента США Дональда Трампа, который прибудет в начале июня Великобританию с государственным визитом.

Процесс выборов нового лидера официально начнется после 7 июня, хотя основной на данный момент кандидат - бывший глава МИД Борис Джонсон - уже объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру.

Не исключает своего участия в гонке и бывший лидер палаты общин Андреа Лидсом. Среди потенциальных кандидатов называются и глава МИД Джереми Хант, и глава МВД Саджид Джавид.

До тех пор пока не будет избран новый глава кабинета, а этот процесс занимает обычно порядка шести недель, Мэй останется временным исполняющим обязанности премьера.

Заявление об отставке Тереза Мэй делала, не скрывая слез.

[stream::youtube]https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_t25xAp270o[/stream]


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Теги:
Великобритания, отставка, правительство, Европейский союз, Тереза Мэй
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Комментарии
Гражданин
24.05.2019, 17:05

Это означает что брекзита не будет а соед королевство будет в составе ЕС

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