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Представитель HAI в КР Али Айоуб: О детях нужно заботиться каждый день!

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- ВБ
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Веселый концерт для детишек из малообеспеченных семей состоялся в Бишкеке накануне Дня защиты детей. Песни, конкурсы и фокусы подарил им кыргызстанский филиал Международного гуманитарного общества Human Appeal International.

Чего только не было организовано для детей! Малыши угадывали мультфильмы по музыкальным темам, зверей - по звукам. Дети буквально визжали от восторга, когда им это удавалось! Более того, ребята охотно хвастали своими знаниями, громко крича свои ответы на кыргызском и английском языках. Для маленьких гостей благотворительного концерта и их родителей выступили звезды отечественной эстрады, в том числе Народная артистка Замира Мавлянова, Съездбек Искеналиев и Гульзинат Суранчиева.

А трогательные девочки из детского музыкального коллектива "Боз Мончок" исполнили для зрителей "Баластан на кыргызском языке.

А фокусник Амантур буквально влюбил в себя собравшихся деток.

На ежегодном концерте от Human Appeal International регулярно собираются несколько сотен детей. По окончанию концерта им вручили специально подобранную по возрасту и размеру одежду.

- Мы выбрали самых нуждающихся, которые в обычной жизни на концерты не ходят, - рассказал организатор благотворительного фонда в Кыргызстане Али Айоуб. – Мы хотим, чтобы дети повеселились в честь дня защиты детей и Орозо айта. Такие же мероприятия мы проводим по другим праздникам и в других областях Кыргызстана.

Международное гуманитарное общество Human Appeal International, инвестируемое из Арабских Эмиратов, работает в нашей стране уже 15 лет. На его счету немало социальных проектов, направленных на помощь круглым и полусиротам, а также малообеспеченным слоям населения в целом.

- Без малого 4 тысячи детей-сирот получают у нас ежемесячные пособия в размере 2 тысяч сомов, - рассказал Али Айоуб. – Мы выдаем нуждающимся продукты питания, помогаем с лекарствами и сбором средств на операции. Есть у нас и образовательная программа: строим школы, образовательные центры, детские сады, оснащаем их необходимым оборудованием.

Именно Human Appeal International недавно построило школу на 500 детей в Кадамжайском районе Баткенской области. Скоро откроются еще несколько в Чуйской области, а также детский сад и образовательный центр в селе Воронцовка. Четыре таких центра уже есть в Бишкеке, Таласе и на берегу Иссык-Куля. Там преподают английский и компьютерную грамотность. Но и это еще не все.

По словам директора благотворительного фонда в будущем месяце начнется строительство четырех домов для семей, оказавшихся без крыши над головой

– В Иссык-Кульской области у сирот сгорел дом, а еще три семьи – две из Чуйской области и одна из Ошской – вынуждены проживать в аварийных условиях, говорит Али Айоуб.

Human Appeal International вкладывает в помощь малообеспеченным кыргызстанцам около 2 млн долларов ежегодно.

К слову, филиалу Human Appeal International в Кыргызстане исполнится 15 лет. Самой же организации, офисы которой располагаются в 17 странах мира, уже 35. Помимо прочего, организация помогает решить проблему в регионах с доступом к чистой питьевой воде. 7 километров водопроводных сетей было проведено в разных селах страны.

Всего с 2011 по 2019 годы филиал международного гуманитарного общества Human Appeal International оказал помощь нашей стране на 713 млн 568 тысяч 631 сом.

И, конечно же, в этом большая заслуга самого Али Айоуба, который, по его словам, прикипел душой к Кыргызстану.

Материал подготовлен студентками КНУ Ибраимова А., Бекмурза к.Диана


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URL: https://www.vb.kg/378674
Теги:
благотворительность, дети, праздник, Кыргызстан
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