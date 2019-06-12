У экс-депутата и кандидата в лидеры уйгурской диаспоры фальшивый диплом?

16 июня этого года состоятся выборы нового лидера уйгурской диаспоры в Кыргызстане. Если быть точным, то члены общественного объединения уйгуров "Иттипак" будут выбирать себе председателя.

Одним из кандидатов на этот пост является экс-депутат от фракции СДПК Нурмахаммат Баяхунов. Об этом редакции VB.KG сообщили источники в уйгурской диаспоре.

Все бы ничего, да только некоторых членов уйгурской диаспоры смущает тот факт, что за Баяхуновым тянется шлейф былых заслуг и соответствующих скандалов. Правда, как выяснилось последний уже представил оргкомитету по выборам председателя ОО "Иттипак" справку с МВД, в которой указано, что он не имеет судимости.

Вместе с тем ОВД Иссык-Атинского района официальным письмом от 13 мая 2019 года сообщил оргкомитету, что в отношении Баяхунова в производстве следственного отдела ввсе же находилось уголовное дело № 105-17-487, возбужденное 12 февраля 2017 года и которое было прекращено за истечением срока давности.

Помимо этого, по данным СМИ, в декабре 2015 года финансовая полиция возбуждала уголовное дело в отношении Нурмахаммата Баяхунова по факту пропажи 16 млн сомов у объединения малоимущих инвалидов "Нур Куч". Члены объединения тогда заявляли, что Баяхунов подписал с ними соглашение и за эту сумму пообещал 81 гектар земли под строительство многоэтажного дома.

28 декабря 2016 года ГУВД Чуйской области сообщило, что дело в отношении депутата СДПК Нурмахаммата Баяхунова закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Следующий факт по поводу наличия высшего образования у Баяхунова также вызывает ряд вопросов. Кандидат на должность председателя общества уйгуров "Иттипак" представил оргкомитету копию диплома о высшем образовании серии ТВ № 475330, выданный 20 июня 1992 года Алтайским государственным университетом в Барнауле.

Однако по запросу оргкомитета данное федеральное государственное образовательное учреждение не подтвердило факт обучения Баяхуновым в указанном ВУЗе.

Насколько ценен пост лидера уйгурской диаспоры в Кыргызстане сказать трудно. По данным Нацстаткома уйгуров в Кыргызстане насчитывается более 57 тысяч человек, а это уже немалый электорат. Были даже случаи, когда лидеров диаспоры убивали. Так в начале этого века в Бишкеке был застрелен киллером руководитель уйгурской диаспоры в Кыргызстане Нигмат Базаков. Позже был также убит другой известный уйгурский деятель Ильшат Габбазов.

Отметим, Нурмахаммат Баяхунов получил депутатский мандат 31 октября 2016 года. Он сменил депутата Меербека Мискенбаева, добровольно отказавшегося от мандата. 30 января 2017 года Центральный избирательный комитет досрочно прекратил полномочия депутата Жогорку Кенеша Нурмахаммата Баяхунова (СДПК), который сам выразил желание сложить депутатские полномочия.