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В Сеуле открылся торговый центр Кыргызстана

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- ВБ
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С целью активизации торгово-экономического сотрудничества в столице Южной Кореи 28 июня 2019 года открылся торговый офис Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным ведомства, офис учрежден по инициативе Посольства КР в Республике Корея при любезном содействии южнокорейского предпринимателя Ким Жин Вона, выразившего намерение продвигать кыргызскую продукцию на корейском рынке и предоставившего помещение на безвозмездное пользование.

В своем выступлении на церемонии открытии офиса Посол КР в Южной Корее Динара Кемелова отметила заметную популярность кыргызского павильона на проходящей в эти дни Сеульской международной выставке "Import Goods Fair" и выразила надежду на то, что в скором времени продукция Кыргызстана будет реализовываться в крупных торговых центрах Республики Корея с населением свыше 50 млн. чел.

Торговый офис расположен в центральной части Сеула, в которой сконцентрированы мэрия столицы, другие государственные учреждения, финансовые структуры, Торгово-промышленная палата Республики Корея, а также международные торговые центры.

В офисе выставлены органические продукты из Кыргызстана, среди которых войлочная продукция, натуральный мёд, джем от компаний "Дары Тянь-Шаня", "Аман Гринфуд", ассоциации "Одно село - один продукт", принявших участие на упомянутой международной выставке с 27 по 29 июня. Следует отметить, что на сегодняшний день уже появились заинтересованные в реализации кыргызстанской продукции южнокорейские компании.


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URL: https://www.vb.kg/379581
Теги:
Южная Корея, посольство
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Комментарии
Soviet Kyrgyz
04.07.2019, 11:11

Сама посол ничем от корейцев не отличается !

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