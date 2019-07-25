"Точка невозврата" или прощание с Советской Киргизией

Не нужно быть экспертом или аналитиком, чтобы увидеть, насколько неэффективны и слабы стали государственные органы в Кыргызстане, и год от года эта тенденция только усиливается. Кыргызское государство в настоящий момент существует лишь формально. Фактически, мы имеем имитацию государственной власти, осуществляемую отдельными группировками и кланами, которые при поддержке внешних сил периодически сменяют друг друга. Мы живем в "цивилизации блефа", т.н. "обществе спектакля", и у власти, как вчера, так и сегодня, находятся непрофессиональные актеры.

В западных учебниках по теории международных отношений четко указывается, что конечной целью либерализма в международных отношениях является устранение государств, и передача управления над этими государствами в рамках глобализации т.н. мировому правительству. Переходный период от суверенитета к прямому внешнему управлению в большинстве государств будет сопровождаться внутренними конфликтами по религиозным, национальным, региональным и иным разногласиям. Разжигание и эскалация подобных конфликтов необходимы для того, чтобы уставшие от войн народы сами попросили ведущие государства мира или мировое правительство остановить кровопролитие в обмен на свой суверенитет.

К сожалению, в Кыргызстане данный сценарий развивается весьма успешно. Народ Кыргызстана был очень жестоко обманут. Под прикрытием строительства демократической республики с развитой рыночной экономикой, Западом и ее сателлитами с помощью либеральных реформ, фактически осуществлялась "декомпозиция" Киргизской ССР, т.е. ее разрушение. Суть этих либеральных реформ достаточно проста - максимально лишить власти государство и привести его к коллапсу.

Во-первых, еще в 90-х годах прошлого столетия было осуществлено разделение на три ветви власти: исполнительную, законодательную и судебную. Следующим шагом стало введение частной собственности и приватизация государственного имущества.

Закрепление на законодательном уровне свободы слова привело к невозможности проведения полноценной государственной информационной политики. Главный телеканал страны стал общественным, а т.н. "независимые" СМИ, работают исключительно в частных интересах, в т.ч. и интересах внешних сил, но, никак, не государственных.

Прокуратура лишена своих основных надзорных и карательных полномочий, а главным надзорным и "карательным" органом для государства стал институт "гражданского общества", состоящий из множества неправительственных и правозащитных организаций, финансируемых из-за рубежа. В каждом министерстве, комитете или агентстве имеются общественные наблюдательные советы. "Реформы" основных отраслей жизнедеятельности страны проводятся по указке международных организаций и в рамках осуществляемых ими проектов.

У Жогорку Кенеша Кыргызской Республики фактически отсутствует собственная законодательная инициатива. Абсолютное большинство нормативно-правовых актов также готовится в рамках проектов международных организаций, и лоббируется через отдельных депутатов парламента. Остальным остается лишь как можно красивее высказывать свое мнение по тем или иным актуальным проблемам "повестки дня", и, пользуясь властными полномочиями защищать свои частные интересы. Кстати, "повестка дня", а это, как правило, критика исполнительной власти, формулируется "независимыми" СМИ, а значит, даже то, о чем говорят депутаты, определяется не ими самими.

У судебной системы страны также постепенно изымаются властные полномочия. Буквально недавно введен институт медиации, т.е. посредничество специально обученных лиц - медиаторов в решении частных споров без участия судов. В следующем году планируется введение института присяжных заседателей и частных судоисполнителей.

Реализация либерального права на свободу вероисповедания привела к тому, что государство полностью потеряла власть в нематериальной сфере, т.е. в сфере духовной и концептуальной. Это привело к тому, что Кыргызстан в Центральноазиатском регионе превратился в опорную базу для нетрадиционных религиозных организаций, различного рода симулякров ислама и прочих религиозных сект. Их представители уже внедрились в правоохранительные и иные государственные органы страны и работают в интересах своих организаций.

Таким образом, Кыргызстан уже вошел в финальную стадию "декомпозиции" Киргизской ССР, и в ближайшие годы, должно произойти событие, наступление некой "точки невозврата", которое завершит данный процесс. К примеру, для Украины, завершение "декомпозиции" Украинской ССР и наступление "точки невозврата" обернулось потерей Крыма, внутренним военным конфликтом на востоке страны, и избранием на главный пост государства профессионального актера. Видимо, к непрофессиональным, уже доверия нет.

Учитывая, что процесс "декомпозиции" страны на стадии завершения, нет никакой необходимости в реформировании того, что уже практически разрушено. Другими словами, подготовка программ развития, стратегических планов по реформированию тех или иных отраслей совершенно бессмысленна и осуществляется действующими политическими игроками, находящимися как во власти, так и вне ее, в популистских целях исключительно для получения власти.

При отсутствии политических сил, которые начали бы разработку новой собственной модели кыргызской государственности, шанс на приход к власти после наступления "точки невозврата" (либо шанс на то, чтобы стать одной из сторон будущего конфликта) имеют только те силы, которые имеют собственную "картину мира", свое мировоззрение, являются носителями нематериальных идей и концептов, и, соответственно, действуют, исходя из конкретных целей и задач.

Так, что нам остается произнести, - "Прошай, Советская Киргизия!", и, - "Здравствуй смутная Неизвестность!".

Есть еще один вариант: "Действовать!", смысл которого в подготовке к "точке невозврата", чтобы пройти ее с наименьшими потерями и начать реальное изменение страны. Однако, простые массы погружены в "смертный сон", заняты своим бытом, а по сути, элементарным выживанием, а т.н. неравнодушные, т.е. "актив" страны опосредовано вовлечен в "театральное" действо и является невольным соучастником "большого спектакля". Поэтому, на данный момент этот вариант даже и не рассматривается.

Эркимбаев Б.Ж.

Исследовательская группа "IZ"

Источник: centrasia.org