Отключение газа в Кара-Балте, Токмаке и селе Нижняя Ала-Арча

ОсОО "Газпром Кыргызстан" доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

- 31 июля с 8:00 до 17:00 в г. Кара-Балта по улицам: Топографическая, кооператив№1,2, Пирогова, Ленина, Т.Молдо, К.Маркса, Бородачева, Спортивная, Матросова, Морозова, Кирова, Целинная, Токтогула, Федорова;

- с 30 по 31 июля в с. Нижняя Ала-Арча ул. Коллективная-пер. Колхозный;

- 31 июля с 9:00 до 17:00 в г. Токмак район Промзоны.

Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования.