Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Отключение газа в Кара-Балте, Токмаке и селе Нижняя Ала-Арча

165  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ОсОО "Газпром Кыргызстан" доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

- 31 июля с 8:00 до 17:00 в г. Кара-Балта по улицам: Топографическая, кооператив№1,2, Пирогова, Ленина, Т.Молдо, К.Маркса, Бородачева, Спортивная, Матросова, Морозова, Кирова, Целинная, Токтогула, Федорова;

- с 30 по 31 июля в с. Нижняя Ала-Арча ул. Коллективная-пер. Колхозный;

- 31 июля с 9:00 до 17:00 в г. Токмак район Промзоны.

Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380320
Теги:
Кара-Балта, отключение газа, Токмак, Газпром Кыргызстан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  