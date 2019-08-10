В Минкультуры просят не политизировать закрытие телеканала "Апрель"

Относительно прекращения вещания телеканала "Апрель", Департамент информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма КР сообщает, что судебными органами Кыргызской Республики наложен арест на имущество владельца телеканала, который подозревается в совершении тяжких преступлений.
Следует отметить, что арест на имущество"Форума" и ТВ "Апрель" наложено не в силу их редакционной политики, контента телеканала или их позиции по отношению к властям.
Телеканал "Апрель" был известен позицией, открыто выражавшей критику в отношении государственных органов.
За годы деятельности ни разу не был подвергнут притеснениям за свою информационную политику.
Арест наложен как на телеканал, принадлежащий человеку, который подозревается в совершении тяжких преступлений.
Поэтому вопрос необходимо рассматривать исключительно в данной плоскости, а не переводить в политическую.