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В Минкультуры просят не политизировать закрытие телеканала "Апрель"

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- ВБ
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Относительно прекращения вещания телеканала "Апрель", Департамент информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма КР сообщает, что судебными органами Кыргызской Республики наложен арест на имущество владельца телеканала, который подозревается в совершении тяжких преступлений.

Следует отметить, что арест на имущество"Форума" и ТВ "Апрель" наложено не в силу их редакционной политики, контента телеканала или их позиции по отношению к властям.

Телеканал "Апрель" был известен позицией, открыто выражавшей критику в отношении государственных органов.

За годы деятельности ни разу не был подвергнут притеснениям за свою информационную политику.

Арест наложен как на телеканал, принадлежащий человеку, который подозревается в совершении тяжких преступлений.

Поэтому вопрос необходимо рассматривать исключительно в данной плоскости, а не переводить в политическую.


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URL: https://www.vb.kg/380676
Теги:
Министерство культуры и туризма, СМИ, телевидение, Дмитрий Ложников
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