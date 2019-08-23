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Адиля Турдукулова и Дмитрия Ложникова вызвали на допрос

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- Оксана Гут
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Члена СДПК, гражданского активиста Адиля Турдукулова вызвали на допрос в МВД. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

- СУ МВД вызвали меня в качестве свидетеля по делу о Кой-Таш. Сегодня 23 августа, в 17.00, - написал он.

Кроме того, на повторный допрос вызван и директора телеканала "Апрель" Дмитрий Ложников. Как пишет информагентство "Апрель", журналиста ждут в Военной прокуратуре в качестве свидетеля в 18:00.

Напомним, 7 августа силами спецподразделения "Альфа" был предпринят штурм дома Атамбаева в Кой-Таше, который провалился. В ходе неудавшейся операции пострадали десятки человек, замкомандира "Альфы" погиб от огнестрельного ранения.

На следующий день уже силами МВД операцию повторили. На этот раз к операции привлекли около 3 тысячи сотрудников МВД. По событиям 7-8 августа проводятся несколько досудебных производств.


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URL: https://www.vb.kg/381041
Теги:
Адиль Турдукулов, МВД, прокуратура, Кыргызстан, уголовное дело, Дмитрий Ложников
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