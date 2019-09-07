В Иркутской области кыргызстанцы попали в ДТП

Двое уроженцев Кыргызстана пострадали в аварии, которая произошла утром 5 сентября в Иркутской области, на 306-м километре федеральной автотрассы "Иртыш" (Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск). Здесь автомобиль, в котором они ехали, столкнулся с грузовиком, которым управлял житель Казахстана.

Виновником стал 39-летний житель Иркутской области - водитель минивэна Honda Odyssey, в котором находились кыргызстанцы. Он не выдержал безопасной дистанции и, не справившись с управлением, врезался в шедшую впереди фуру Volvo, которой управлял житель Казахстана. Удар оказался сильным. Моторный отсек минивэна оказался полностью разбит, и восстановлению эта машина теперь вряд ли подлежит.

ДТП произошло на ремонтируемом участке дороги. В результате пострадали 45-летняя жительница Кыргызстана и ее и 17-летний сын. Женщину с телесными повреждениями пришлось госпитализировать в ГКБ № 2 Кургана. Юноше после оказания первой медицинской помощи назначено амбулаторное лечение. Водители в аварии не пострадали.