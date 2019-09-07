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В Иркутской области кыргызстанцы попали в ДТП

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- Евгений Денисенко
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Двое уроженцев Кыргызстана пострадали в аварии, которая произошла утром 5 сентября в Иркутской области, на 306-м километре федеральной автотрассы "Иртыш" (Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск). Здесь автомобиль, в котором они ехали, столкнулся с грузовиком, которым управлял житель Казахстана.

Виновником стал 39-летний житель Иркутской области - водитель минивэна Honda Odyssey, в котором находились кыргызстанцы. Он не выдержал безопасной дистанции и, не справившись с управлением, врезался в шедшую впереди фуру Volvo, которой управлял житель Казахстана. Удар оказался сильным. Моторный отсек минивэна оказался полностью разбит, и восстановлению эта машина теперь вряд ли подлежит.

ДТП произошло на ремонтируемом участке дороги. В результате пострадали 45-летняя жительница Кыргызстана и ее и 17-летний сын. Женщину с телесными повреждениями пришлось госпитализировать в ГКБ № 2 Кургана. Юноше после оказания первой медицинской помощи назначено амбулаторное лечение. Водители в аварии не пострадали.


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URL: https://www.vb.kg/381440
Теги:
ДТП, Россия, Кыргызстан, авария, Мигрант
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