Для граждан КР облегчится поиск работы в РФ и странах ЕАЭС

В рамках Евразийского экономического союза стартовал новый проект "Унифицированная система поиска "Работа без границ". Основная его цель – создать такую систему поиска, которая позволит любому гражданину или работодателю осуществить поиск вакансий или резюме по всем странам Союза.

Об этом было заявлено в ходе состоявшегося в Москве заседания Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с участием заместителей глав правительств стран ЕАЭС и председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна. Собравшиеся рассмотрели комплекс вопросов в таких сферах, как цифровизация экономик стран-союзниц, функционирование внутренних рынков, международное сотрудничество, трудовая миграция, таможенное регулирование, финансовая и налоговая политика, санитарно-ветеринарные и фитосанитарные меры, промышленность и АПК, конкуренция, ряд других.

Инициатором проекта "Унифицированная система поиска "Работа без границ" выступила Федеральная служба по труду и занятости РФ (Роструд), ее поддержали профильные ведомства государств-партнеров. А теперь – и Совет ЕЭК. Как сообщили в пресс-службе Комиссии, проект запускается в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС. Его планируется осуществить до конца 2020 года, для чего предстоит задействовать существующие национальные площадки всех пяти стран ЕАЭС. Доступ к их информационным системам в сфере трудоустройства и занятости, к сведениям о свободных рабочих местах и соискателях вакансий и получит создаваемая поисковая система. В результате ее пользователям – потенциальным работникам и работодателям – будет предоставлена возможность выбора одной или нескольких стран Союза, интерактивного взаимодействия.

"Таким образом, проект будет способствовать формированию общего рынка труда, ускорению процессов свободного передвижения рабочей силы и обеспечению мобильности трудовых ресурсов. Планируется, что по итогам одного календарного года работы системы количество обращений к ней составит не менее одного миллиона, откликов по вакансиям и приглашений от работодателей – не менее 100 тысяч и не менее 10 тысяч соответственно", - подчеркнули в пресс-службе ЕЭК.