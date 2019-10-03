Банковские услуги в каждый дом!

В Кыргызстане стартовал проект по финансовой доступности.26 сентября в Бишкеке состоялась официальная церемония запуска проекта по повышению финансовой доступности. Что это такое и почему кыргызстанцам нужно повышать финансовую грамотность, рассказал глава Нацбанка и специалисты международных организаций.

Шаг вперед

В среднесрочной перспективе большая часть взрослого населения Кыргызстана будет пользоваться банковскими услугами. Кредитные карты, депозитные вклады и другие финансовые услуги должны стать понятными и доступными каждому. И хотя в последние годы кыргызстанцы уже намного активнее пользуются банковскими услугами, стремительного перелома в сознании общества произойти не может: население по–прежнему с осторожностью относится к работе банков. Для изменения ситуации нужна кропотливая работа многих институтов по улучшению государственной политики и разработка концептуального видения проблем и целей. Именно такие задачи ставит перед собой проект по повышению финансовой доступности в Кыргызстане, который официально стартовал в Бишкеке на прошлой неделе.

В Бишкеке уже состоялась официальная церемония запуска проекта. В течение следующих нескольких месяцев специалисты Нацбанка, IFC (Международная финансовая корпорация), госорганов, коммерческих банков и других заинтересованных сторон будут работать над Национальной стратегией по повышению финансовой доступности. Этот документ даст концептуальное видение того, какие цели стоят перед государством для развития финансового сектора и что нужно делать для их достижения.

Работа начнется с изучения ситуации в настоящее время в Кыргызстане. Сейчас в распоряжении специалистов есть информация, собранная в 2017 г., согласно которой в Кыргызстане примерно 40% населения имеет счета в банках. Это неплохой показатель. А вот услугами кредитования и накопления пользуется лишь 10% людей.

Однако за последние два года ситуация в республике изменилась: люди привыкли к финансовым продуктам, поняли их преимущества и удобство. Глава Национального банка Толкунбек Абдыгулов, выступая на церемонии запуска проекта, рассказал о сложившейся ситуации.

- По развитию банковской инфраструктуры в нашей стране уже очень много сделано. Отделения банков, терминалы и банкоматы есть практически в каждом селе. Если сравнивать с другими странами в регионе, мы от них не отстаем, а в некоторых вопросах даже ушли вперед. Развиваются как классические системы банкинга, так и исламские принципы. За последние пару лет в Кыргызстане появились мобильные кошельки, операторы, которые позволяют проводить моментальные платежи в режиме реального времени. Но мы понимаем, что это еще не предел. Видимо, сама ситуация подвела к тому, что нам необходимо разработать дальнейший план того, как мы будем действовать, на что обращать внимание, какие государственные средства и госорганы будут задействованы в этом. Нам нужна поддержка как коммерческих банков, которые каждый день работают с людьми и знают, что им нужно, так и других институтов. Потому что Национальному банку одному не под силу справиться со всем спектром этих вопросов, и только совместными усилиями мы можем что–то изменить, - сказал Толкунбек Абдыгулов

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"Особое внимание регионам"

Несмотря на то что в последние годы финансовый сектор Кыргызстана стал динамичнее развиваться, в стране остается еще много нерешенных вопросов. Один из главных: недостаточная финансовая грамотность населения. Особенно эта проблема актуальна для регионов.

- Надеемся, что в рамках концепции будет уделено особое внимание развитию регионов нашей страны. Как показывает практика, большинство жалоб на микрофинансовые компании и банки идут именно от жителей регионов. При получении кредита, заключении депозита граждане нашей страны не в полной мере знают о своих правах и обязанностях, об ответственности банков или коммерческих институтов. Они не знают о защитных механизмах Нацбанка, Агентства по защите депозитов и правоохранительных органов, - продолжил Толкунбек Абдыгулов

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Именно недостаточная осведомленность зачастую мешает людям пользоваться преимуществами систем кредитования и накопления средств. Это, в свою очередь, тормозит развитие всего финансового сектора.

Глава Нацбанка привел пример, что в селах центром всех транзакций остается базар. И хотя риски при наличном расчете куда выше, чем при безналичном, население по привычке доверяет расчету "из рук в руки".

Доходит и до того, что жители отдают знакомым свои деньги якобы для депозитного вклада и лишь спустя время обнаруживают, что стали жертвами мошенников.

Так что же такое финансовая доступность?

Финансовая доступность - это ряд банковских продуктов, которые отвечают потребностям людей. Это комфортная среда, когда не нужно долго искать отделение банка, чтобы оформить карту, или ехать в соседний город для погашения кредита. Это образовательные программы, которые учат граждан выбирать из всех услуг именно те, которые им подходят. Это бесперебойный доступ к интернету для оплаты товаров и услуг в любое время и в любом месте.

Развитие финансового сектора помогает не только банкам и их клиентам, но и государству. По словам старшего специалиста по финансовому сектору IFC Сакши Вармы, ни одна страна не может успешно развивать экономику без развития финансового сектора.

- Финансовая доступность важна для развития экономики любой страны. Если малый или средний бизнес или какие–то слои населения не включены в сферу финансовых услуг, то саморазвитие страны будет происходить замедленными темпами. Новая национальная стратегия будет включать различные мероприятия на политическом уровне. Будут выявляться пробелы, которые мешают развитию. Допустим, где–то нет интернета, это непременно нужно устранить, чтобы люди могли получить доступ посредством интернета к услугам банков, - рассказывает Сакши Варма.

Важность этого проекта отлично понимает руководство страны. Как отметил заведующий сектором проектного развития отдела аппарата президента КР Аскат Беков, развитие финансового рынка - одна из приоритетных задач государства, отраженная в Стратегии устойчивого развития до 2023 г.

- В среднесрочном периоде уровень проникновения банковских услуг должен достигнуть 55%. Перед государством стоит общенациональная задача по обеспечению населения банковскими услугами. Независимо от географической локации и экономической активности, - сказал во время церемонии Аскат Беков.

Он отметил, что программа будет реализовываться в масштабах всей страны и имеет целью создание развитой инклюзивной системы, услуги которой направлены на снижение рисков от финансовых услуг, увеличение темпов роста сбережений, внедрение инноваций по финансовым системам и в целом будет способствовать увеличению темпов роста экономики Кыргызстана в долгосрочной перспективе.

Готовый документ планируется представить для общественного обсуждения в мае 2020 г. Если он будет принят, концепцию вынесут на голосование в Жогорку Кенеш, а потом - на одобрение президенту.

СПРАВКА "ВБ"

Проект по повышению финансовой доступности реализуется в странах Центральной Азии (Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан) с апреля 2019 г. Деньги для реализации - всего 3,7 млн долларов - выделяет правительство Швейцарии. Исполнением проекта будет заниматься IFC (Международная финансовая корпорация), которая входит в структуру Всемирного банка, а также Национальный банк Кыргызстана.

Основная цель проекта - оказать поддержку Нацбанку и другим заинтересованным сторонам в разработке Национальной стратегии повышения финансовой доступности. В основе будет заложена методология Всемирного банка.