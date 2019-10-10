Один день из жизни сельского участкового

Стать милиционером Эльдияр Иманов мечтал с детства. У парня с юных лет был пример отца - сотрудника правоохранительных органов. Сегодня, когда мальчишеские грезы стали реальностью, участковый инспектор милиции Кеминского РОВД уверен, что сделал правильный выбор.

За время работы в правоохранительных органах Эльдияр узнал не только парадную сторону своей профессии, но и все трудности, с которыми ему и его коллегам приходится сталкиваться на службе. Как то, например, что в жизни любого участкового не бывает выходных дней, а дети практически не видят отца. Но младший сын уже сейчас не расстается со своей любимой игрушкой - пистолетиком - и старается во всем походить на папу.

По рассказам Эльдияра, путь в милицию у него был достаточно долгим. Молодой человек недавно надел лейтенантские погоны, но за три года стал одним из лучших милиционеров Кеминского РОВД.

Каждое утро в родном селе Кызыл Октябрь для Иманова начинается с приема посетителей. И в день приезда корреспондента "ВБ" у двери его кабинета собрались несколько человек, которые пришли к милиционеру со своими жалобами и проблемами.

- Для того чтобы завоевать доверие сельчан, надо каждого внимательно выслушать и постараться помочь. Недавно приходила одинокая пенсионерка со своей бедой - пропал кот. Она все село обегала, но любимец как в воду канул. Пришлось организовать поиски: благо четвероногий питомец нашелся живым и невредимым. На старушку все эти дни было больно смотреть, - рассказывает участковый. - И таких посетителей много: у кого курицу украли, у кого - кролика. Это же село.

Сегодня участок лейтенанта Иманова почти 270 квадратных километров. В него входят девять сел Кеминского района. Почти все время участковый проводит в разъездах. В неделю несколько раз ему приходится бывать в каждом из девяти подчиненных ему населенных пунктах. Сделать это совсем непросто - у Эльдияра нет служебного транспорта.

- Была старенькая служебная машина, которая больше была в ремонте, чем разъезжала по району. На одном из выездов у легковушки отказали тормоза, и я врезался в идущий впереди КамАЗ. К счастью, в той аварии никто не пострадал. Теперь приходится в отдаленные села добираться на перекладных. Где друзья помогут, где на попутках... Летом еще хорошо, но вот зимой, а если еще и ночью, то совсем плохо, - продолжает участковый инспектор. - Есть в служебном автотранспорте еще и профилактический аспект: люди, завидев милицейскую машину у себя на улице, становятся более законопослушными.

Вспоминает Эльдияр и занимательную историю, происшедшую с ним во время дежурства. 31 декабря, когда все кыргызстанцы начинали собираться за праздничным столом, участковому позвонили и сообщили о серьезном ЧП - у здания местной администрации неизвестные срубили три голубые ели. На месте происшествия было установлено, что за пару часов неподалеку отдыхала группа молодых людей. Они вели себя очень шумно и распивали спиртные напитки.

Именно они и стали основными подозреваемыми в этом деле. На улице шел снег, и на припорошенной земле хорошо были видны следы вандалов. Они вели в сторону трассы. По ним милиционеры дошли до местного базарчика. В это позднее время там еще шла бойкая предновогодняя торговля. Несколько реализаторов видели, как трое молодых людей предлагали по дешевке несколько пушистых елок. Продав их, молодчики накупили водки и скрылись. Их вычислили уже после полуночи в одном из домов. Ничего не подозревая, они веселились за праздничным столом.

В процессе следствия выяснилось, что криминальная троица приехала в Кемин на праздник к общему другу. Проводив старый год и выпив все спиртное, молодые люди стали думать, где взять денег на дополнительную выпивку. На глаза попались хвойные красавицы. Сходили к приятелю за топором и пилой. В общем, не пожалели елок.

Вот и прошлый Новый год милиционер встретил на работе - домой вернулся под утро. Он не верит в примету, что как встретишь этот праздник - так и проведешь весь год. Но пока так и происходит. Впрочем для Эльдияра это не так уж и важно. Главное, ему удалось реализовать свою мечту, как бы трудно ни было.

После окончания одиннадцатого класса Иманов сдал документы в Академию МВД. Но в тот год конкурс был очень большой, и он не набрал нужных баллов. Очень расстроился. Это заметили члены приемной комиссии. Один из офицеров похвалил его стремление стать милиционером и посоветовал пойти в армию. У отслуживших есть льготы при поступлении в вуз.

Полтора года в полку пролетели незаметно, и в полной мере в армии проявились его лидерские качества. Демобилизовался в должности командира взвода. Но зигзаг судьбы опять увел Эльдияра в сторону - предложили пойти на контрактную службу в погранвойска. Почти два года он провел на участке кыргызско–казахской границы. Именно тогда Эльдияр понял, что такое настоящая мужская дружба и взаимовыручка. Но все равно мечта о милиции не отпускала его. Он поступил в Бишкекскую школу милиции.

В 2005 году был принят на работу в полк патрульно–постовой службы Чуйского ГУВД. Через несколько недель начались мартовские события: самозахваты земли в пригороде столицы, события в Маевке, в новостройке "Кара–Жигач". Милиции тогда крепко досталось от агрессивной толпы. Дома практически не ночевал.

Подразделение Эльдияра бросали во все горячие точки. Пришлось участвовать в миротворческой миссии на юге республики и летом 2010 года. Тогда их подняли среди ночи по тревоге, вооружили автоматами и повезли в аэропорт. Утром оказались в южной столице. В Оше блокпост находился между двумя линиями соприкосновения: кыргызскими и узбекскими селами. Всеми силами и способами старались сохранить мир.

Но были и недоразумения.

- Нашему командиру поступило сообщение, что ночью на наш лагерь будет совершено нападение. Как только стемнело, нас вывели в безопасное место. Всю ночь просидели в горах под открытым небом. Под утро дозорные доложили, что около лагеря появились вооруженные люди. Наш отряд уже был готов вступить в бой. Но в самый последний момент выяснилось, что это к нам пришло подкрепление из воинов–"афганцев". Хорошо, что вовремя разобрались и не перестреляли друг друга в темноте. Но даже в таких экстремальных условиях не пожалел, что пошел служить в милицию, - рассказывает участковый.

После участия в ошских событиях милиционера заметили и пригласили в Кеминский РОВД на офицерскую должность.

В этот момент воспоминания Иманова прервал телефонный звонок. В Боомском ущелье, на его участке, туристы в одном из придорожных кафе оставили борсетку с документами и деньгами. Он по мобильнику связался со своим другом и попросил отвезти его - пришлось отработать все точки общепита в ущелье. В одной из них официантка рассказала, что действительно час назад у них обедала группа туристов и оставила на стуле сумку. Администратор заведения передала ее милиционеру. Он связался с владельцами и сообщил им, что пропажа нашлась. Радости хозяина борсетки не было предела.

Но, конечно, немало было и печальных историй. С одним сельским кладбищем у Иманова связаны тяжелые впечатления. В прошлом году неподалеку от реки Чу нашли труп женщины. Эксперты установили, что смерть была не насильственной. По мнению криминалистов, погибшая слишком близко подошла к краю берега реки и сорвалась вниз с большой высоты. Очень долго не могли установить личность погибшей. Вместе с районными властями решили похоронить эту женщину на сельском кладбище. Но Эльдияр продолжал искать ее родственников и нашел сына. Он приехал и в его присутствии провели эксгумацию тела. Женщину перезахоронили в Бишкеке как положено.

Эльдияр признался, что его уже давно зовут в уголовный розыск, но в селе с людьми ему работать лучше. По его мнению, работа участкового инспектора многогранна и требует глубоких знаний. Он должен не только хорошо знать оперативную обстановку в районе, но и быть отличным психологом, разбираться в проблемах села.

У офицера милиции пока нет собственного жилья. В селе Кызыл Октябрь он вместе с женой снимает небольшой домик. На соседней улице ему несколько лет назад выделили земельный участок, там идет строительство дома. Во всем помогают родители. В первый год залили фундамент, на второй - подняли стены. Сейчас идет внутренняя отделка. Если все будет хорошо, к концу года семья Имановых справит новоселье. На пороге нас встретила супруга участкового Керез. Она педагог начальных классов в местной школе. Мама двоих маленьких детей рассказала, каково быть женой милиционера.

- Наверное, самое трудное - ждать супруга со службы. Особенно если его среди ночи поднимают по тревоге. Знаю, что по пустякам мужа тревожить не будут. Значит, в районе случилось серьезное ЧП. Дети, хотя и маленькие еще, но все равно это прекрасно понимают. Если папы нет дома, то сидят и ждут его до последнего. С большим трудом удается их уложить спать. А если Эльдияр вечером дома, то у сыновей нет предела для радости.

Старшего за глаза называем будущим академиком. По характеру он очень степенный и круглый отличник в школе. Наверное, в будущем выберет медицину. А вот его младший братишка мечтает стать милиционером. Но я сделаю все, чтобы он выбрал другую профессию. Мое материнское сердце не выдержит, - полушутя говорит Керез.

Наш герой вроде согласен с доводами жены, но в душе надеется, что милицейская династия Имановых на нем не закончится.

Автор: Бек МУРАТОВ