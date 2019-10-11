Дипломаты стран СНГ поддержали борьбу с терроризмом

8 октября 2019 года в Москве состоялись межмидовские консультации на тему "О сотрудничестве государств – участников СНГ в противодействии новым/современным вызовам и угрозам. Возможности координации подходов в рамках ООН и других международных организаций".

В заседании участвовали представители Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Антитеррористического центра государств – участников СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ, Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками, Секретариата Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ и Исполнительного комитета Содружества.

Собравшиеся обсудили темы совместного противодействия в различных форматах международным террористическим организациям и иностранным террористам-боевикам, распространению радикальных идей, борьбы с финансированием терроризма. Также речь шла об укреплении антинаркотикового сотрудничества и обеспечения международной информационной безопасности.

Подчеркнута координирующая роль ООН в международном взаимодействии по противодействию глобальным вызовам, которые представляют собой терроризм и его финансовая поддержка, транснациональная преступность, включая киберпреступность, незаконный оборот наркотиков. Стороны высказались за неукоснительное выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, Глобальной контртеррористической стратегии ООН, а также 19 универсальных антитеррористических конвенций и протоколов