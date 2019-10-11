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В Кыргызстане 14-23 октября пройдет "Караван перемен"

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане с 14 по 23 октября пройдет республиканский "Каравана перемен". Он охватит 7 областей, 33 локаций и десятки тысяч представителей молодёжи. Об этом сообщают в Институте развития молодежи.

Караван перемен – это молодежный караван из представителей молодых тренеров, которые будут ездить по городам и селам Кыргызстана, и проводить мотивационные встречи и практические быстрые тренинги для учащихся средних, высших общеобразовательных учреждений для усиления их лидерского потенциала и развития самостоятельности.

- Уникальность Каравана в том, что формат позволяет не только охватить большое количество молодых людей, но и ознакомить молодежных лидеров и тренеров, принимающих участие в Караване с различными культурами. Молодые тренеры и активисты будут проводить мотивационные встречи и гостевые лекции, и своим примером вдохновят молодых людей и смотивируют для активизации и вовлечения в социально-полезную деятельность, - говорится в сообщении.

Благодаря информации, полученной в ходе встреч, учащиеся средних, высших общеобразовательных учреждений смогут улучшить свои жизненные навыки и интегрироваться в сообщество молодежных лидеров, уверены организаторы.

Тренинги будут проводиться по таким направлениям, как:

- Финансовая и правовая грамотность, бизнес-планирование, финансовая независимость;

- Искусство, культура и творчество;

- IT направление;

- Медиа, возможности смартфона и онлайн продуктов;

- Возможности для молодежи (как подать на гранты, поступить в университеты, подавать на международные конференции и прочее).

Также будут организованы интеллектуальные игры, видео конференции, дебаты среди школьников и студентов.

Часть тренингов будут проводить региональные партнеры. Кроме того, в поездке примут участие успешные бизнесмены и общественные деятели.

Отмечается, что "Караван перемен" также приурочен ко Всемирному дню борьбы с бедностью, в рамках которого молодые люди через интерактивные мероприятия будут больше осведомлены о праздновании этого дня по всему миру.


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URL: https://www.vb.kg/382360
Теги:
молодежь, национальные проекты, школа, Кыргызстан, ученик
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