Электронная очередь в школу: Коррупция осталась, но ее стало меньше

В Кыргызстане завершилась очередная ежегодная Акция "Примите моего ребенка в школу! – 2019". Акция в Кыргызстане проводится в одиннадцатый раз.

С 6 августа по 15 октября 2019 года в рамках Акции поступило 2485 звонков с просьбой оказать помощь в обустройстве детей в школы.

Для оперативного реагирования на проблемы родителей при обустройстве детей в школы созданы мобильные команды из числа сотрудников Лиги защитников прав ребенка и министерства образования и науки КР.

Основные проблемы с которыми сталкивались родители:

- детей не могли обустроить в школы, если родители-мигранты не имеют прописку о месте жительства на территории которой расположена школа;

- родители-мигранты сталкивались также с проблемами при получении справки о фактическом месте проживания, если человек живет на съёмной квартире. Не всегда владельцы жилья, квартальные комитеты и домкомы помогали родителям в своевременной выдачи справок;

- требование директоров школ внести вступительный взнос в школьный фонд, администрация некоторых школ были грубы с родителями, если при приеме в школу родители не могли внести вступительный взнос или сделать подарки для школы в виде школьных парт или компьютеров;

- требование купить учебники при поступлении в школу у семей, которые проживают в бедности вызывали большие затруднения;

- отсутствие у детей свидетельства о рождении;

- требование приходить в школу только в школьной форме определенного образца вызывали трудности у родителей которые по материальным причинам не могли купить такую форму, в особенности, если в этой школе обучаются несколько детей;

- отмечается низкая правовая грамотность у родителей при обустройстве детей в школу, не могут отстаивать свои права , боятся жаловаться в выше стоящие инстанции на администрацию школы;

- отмечается не высокий уровень о родительской ответственности о важности обустройства детей в школы до 1 сентября, наблюдаются случаи, когда родители детей направляют в школу с опозданием из- за работы на полях или родители забывают это сделать вовремя;

- переполненность школ на территорий которой проживает семья ученика приводило к тому, что родители были вынуждены искать школу на другой территории, что вызывало трудности обеспечением безопасности при перерождении дорог;

- низкий уровень правовой культуры, а также низкий уровень доброжелательной атмосферы в некоторых школах со стороны администрации, учителей и "родительских комитетов" по отношении к ребенку и их родителям вынуждает некоторых родителей менять школу для ребенка;

- дети с инвалидностью или различными видами тяжелых заболеваний испытывали трудности устроить своих детей в школы.

- электронная система зачисления ребенка в школу в г.Бишкек снизило уровень коррупции при поступлении в школу, но не полностью искоренила ее, так как случаи зачисления ребенка по не формальным каналам за определенное "вознаграждение" осталась.