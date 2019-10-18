Миллионы долларов по проекту Кумтор растащат по карманам?

Десятки миллионов долларов, которые Кыргызстан получит по соглашению с Centerra могут уйти в никуда, их просто растащат по карманам. Об этой опасности правительство предупредил Олег Печенюк из организации "Независимая экологическая экспертиза".

Во время бюджетного слушания в Жогорку Кенеше Олег Печенюк отметил, что средства, которые выделяют на охрану окружающей среды используются нерационально.

- Например, соглашение от 2019 года по Кумтору, предполагает передачу в Фонд развития природы 50 млн долларов единовременно, и плюс еще 37 млн долларов в течение следующих 10 лет. Сейчас возникла идея создать общественные фонды для расходования этих средств. Но в этом случае, даже учредитель в лице правительства не может существовано повлиять на то, как эти деньги будут расходовать. То есть из бюджета мы сознательно выдергиваем большой объем денег и позволяем их использовать по нецелевому назначению, - предупреждает эксперт.

Он отметил, что статья 22 закона "О некомерческих организация" бьет по рукам за любую попытку госорганов повлиять на решения, которые принимают эти фонды, даже если госорганы являются их учредителями. Иными словами государство не сможет контролировать расходование средств.

Кроме того, Олег Печенюк отметил, что госорганы, работающие в сфере охраны окружающей среды скрывают от правительство гранты, которые получают от различных источников.

- В проекте бюджета не показаны средства, которые собираются с граждан на охрану окружающей среды. Все субъекты предпринимательства оплачивают экологические сборы за вредные выбросы, за мусор и так далее. Раньше эти деньги сразу шли в Фонд охраны природы, но теперь они идут в госбюджет, а только потом возвращается в Фонд, - отметил Печенюк.

При этом, экологи постоянно испытывают недофинансирование. Нет денег на содержание Ботанического сада, на опрыскивание растений и на другие потребности, но ежегодно выделяют деньги на содержание внушительного административного аппарата и на ремонт административных зданий.