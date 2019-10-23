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Заявление на Асылбека Жээнбекова будет расследовать Военная прокуратура

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- Екатерина Улитина
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Досудебную проверку в отношении депутата ЖК Асылбека Жээнбекова будет проводить Военная прокуратура.

По данным Генеральной прокуратуры, 22 октября обращение о привлечении к уголовной ответственности Асылбека Жээнбекова было направлено в Военную прокуратуру. Его будут рассматривать в рамках досудебного производства по факту коррупции при модернизации ТЭЦ.

Напомним, 21 октября, в Генеральную прокуратуру поступило интернет-сообщение члена политсовета СДПК Темирлана Султанбекова. Он просил привлечь к уголовной ответственности Асылбека Жээнбекова по статьям "Злоупотребление должностным положением" и "Халатность". По мнению заявителя, закон о ратификации соглашения по реабилитации ТЭЦ Бишкека должен был быть рассмотрен в течение 1,5 месяцев, однако по предложению Асылбека Жээнбекова, который был спикером, его приняли сразу в трех чтениях.


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URL: https://www.vb.kg/382670
Теги:
Асылбек Жээнбеков, Генеральная прокуратура, прокуратура, ТЭЦ, злоупотребление, халатность, Кыргызстан
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