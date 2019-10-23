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АБР выделит Кыргызстану $50 млн для поддержки госбюджета

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- Екатерина Улитина
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В 2020 году Азиатский банк развития выделит Кыргызстану $50 млн (3,5 млрд сомов) для поддержки государственного бюджета. Документ уже одобрил комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша.

Финансовая помощь будет предоставлена в рамках программы "Содействие диверсификации

торговли и инвестиций". Программа состоит из четырех основных направлений политики: торговля и инвестиции, повышение конкурентоспособности малого и среднего бизнеса, государственно-частное партнерство и развитие навыков, связанных с отраслями.

Напомним, Минфин планирует, что в 2020 году дефицит государственного бюджета составит 9,9 млрд сомов. Предусмотрены средства на его покрытие: более 3 млрд из внутренних источников, более 6 млрд из внешних источников финансирования.


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URL: https://www.vb.kg/382673
Теги:
АБР, Министерство финансов, бюджет, Кыргызстан, экономика, дефицит
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