АБР выделит Кыргызстану $50 млн для поддержки госбюджета

В 2020 году Азиатский банк развития выделит Кыргызстану $50 млн (3,5 млрд сомов) для поддержки государственного бюджета. Документ уже одобрил комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша.

Финансовая помощь будет предоставлена в рамках программы "Содействие диверсификации

торговли и инвестиций". Программа состоит из четырех основных направлений политики: торговля и инвестиции, повышение конкурентоспособности малого и среднего бизнеса, государственно-частное партнерство и развитие навыков, связанных с отраслями.

Напомним, Минфин планирует, что в 2020 году дефицит государственного бюджета составит 9,9 млрд сомов. Предусмотрены средства на его покрытие: более 3 млрд из внутренних источников, более 6 млрд из внешних источников финансирования.