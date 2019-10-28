В Кыргызстане могут признать жертвами репрессий уголовников и предателей

Обсуждение нового законопроекта о внесении изменений в закон о реабилитации репрессированных набирает обороты. Свое мнение высказал также историк Павел Дятленко.

По его словам, представленный законопроект по содержанию является совершенно новым законом, который ломает существующий и в целом работающий порядок реабилитации граждан. В то же время историк отмечает, что данный законопроект был разработан без участия серьезных кыргызстанских историков-исследователей, которые специализируются на изучении периода 1920-1950-х годов. По этой причине документ получился с исторической точки зрения поверхностный и не учитывающий особенности истории республики в тот период.

- Разработчики законопроекта использовали современный опыт Украины и Грузии, где тема сталинских репрессий и реабилитации пострадавших от них граждан весь постсоветский период используется не для научных целей, а для внутри- и внешнеполитических спекуляций и исторических фальсификаций. К тому же обе названные страны являются этнократическимии недемократическими режимами, которые находятся под внешним управлением.

Разработчики законопроекта предлагают чрезмерно и необоснованно с правовой и исторической точки зрения расширить круг лиц, которые подлежат реабилитации. Кого они предлагают признать пострадавшими? Уголовников, террористов, агентов и пособников иностранных спецслужб, басмачей (то есть бандитов, которых осудили за особо тяжкие уголовные преступления), предателей (включая изменников, нацистских пособников и дезертиров периода Великой Отечественной войны), участников банд, националистов, коррупционеров,осужденных за диверсии, саботаж, должностные, имущественные и хозяйственные преступления. Такой подход поумышленной героизации преступников и предателей не имеет ничего общего с правосудием и исторической правдой, - уверен эксперт.

Также Дятленко выразил опасение, что открытие архивных документов по периоду 1920-1950-х годов для доступа непрофессионалов и политически ангажированных сил может привести к серьезным негативным последствиям для общества республики.

- В законопроекте предлагается признать незаконными большое количество разных документов, которые по содержанию и хронологии никак не связаны с проведением политически мотивированных репрессий. Пример – документы периода Гражданской войны и Великой Отечественной войны.

Также в законопроекте предложены научно необоснованные хронологические рамки его действия – с 1918 года, хотя это были годы Гражданской войны, когда не действовали законы. Разработчики законопроекта предлагают передать важную функцию реабилитации от правоохранительных и судебных органов Кыргызстана комиссии, в которой значительную часть состава будут составлять представители правозащитных организаций, не являющиеся профессионалами в исторической науке и политически нейтральными лицами.

Открытие архивных документов по периоду 1920-1950-х годов для доступа непрофессионалов и политически ангажированных сил может привести к серьезным негативным последствиям для общества республики. Пример – обнародование сведений о доносчиках. Дело в том, что в период репрессий число добровольных доносчиков было достаточно большим, и доносы писали родственники, соседи, коллеги по работе и знакомые друг на друга. Причем авторами доносов были представители всех социальных групп, вплоть до высших чиновников. Доносы писали по разным мотивам: с целью сведения личных счетов и в рамках межклановой борьбы, из-за зависти и для устранения конкурентов по карьерной лестнице. Кстати, в 1930-х годах доносчики почти не пострадали, максимум – их исключали из партии и комсомола. Их потомки живут в нашей стране и не должны отвечать за действия своих предков, к которым не причастны.

Представленный законопроект не решает существующие проблемы по реабилитации граждан, а направлен на создание новых политических спекуляций и исторических фальсификаций. Он является политическим, а не правовым документом, - добавил он.

Ученый уверен, что данный законопроект можно рассматривать как продукт внешнего влияния по навязыванию политики десоветизации, которая последовательно продвигается странами Запада для ослабления независимости постсоветских стран, их связей между собой, и распаду их обществ.

- Как исследователь темы реабилитации жертв сталинских репрессий в Кыргызстане считаю, что принятие предложенного законопроекта приведет к большому количеству долгосрочных негативных последствий: расколу общества и росту внутренних конфликтов в нем, ослаблению суверенитета государства и самостоятельности его правоохранительной системы, дальнейшей архаизации и распаду общества, отдалению нашей республики от партнеров и соседей по постсоветскому пространству, - отметил он.