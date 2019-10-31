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Кыргызстан в рамках ОДКБ расширит антитеррористическое сотрудничество

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- Евгений Денисенко
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Международная конференция "О роли и характере взаимодействия международных и региональных организаций в борьбе с международным терроризмом" прошла 30 октября в Москве. Она была организована Секретариатом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которой сейчас председательствует Кыргызстан.

В конференции, по информации пресс-службы ОДКБ, помимо специалистов государств, входящих в эту организацию, приняли участие представители руководства Контртеррористического управления Организации Объединенных наций и других профильных структур ООН, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста, Международной организации по миграции, Интерпола, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Исполкома СНГ, Антитеррористического центра СНГ, Секретариата и Региональной антитеррористической структуры ШОС, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Секретариата Парламентской Ассамблеи ОДКБ, Федерального Собрания Российской Федерации, МИД России.

Центральными темами форума стали реализация Глобальной контртеррористической стратегии ООН, налаживание международного сотрудничества в системе обеспечения глобальной безопасности, совершенствования механизмов противодействия вызовам международного терроризма и связанного с этим экстремизма. Большое внимание было уделено, в частности, проблемам безопасности в Центральной Азии - региона, входящего в зону ответственности ОДКБ.

Как сообщил исполняющий обязанности Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, страны-члены этой организации, осознавая нарастающую террористическую угрозу, исходящую с территории Афганистана, по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ активизировали разработку целевой межгосударственной программы по укреплению таджикско-афганской границы. И отработали перечень дополнительных мер политического и военного характера, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье. Кроме того, в формате ОДКБ разработан и вносится осенью текущего года на рассмотрение уставных органов организации проект Плана коллективных действий государств-партнеров по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы.

Заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Сергей Иванов констатировал: проявления терроризма и связанного с ним экстремизма приобретают все более агрессивный характер, а их внешняя финансовая и материальная подпитка не ослабевает. С учетом этого, СНГ, ОДКБ, ОБСЕ, ШОС, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и Контртеррористическое управление ООН должны действовать сообща, более плотно координируя свои действия на антитеррористическом треке, подчеркнул Иванов.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, говоря о нейтрализации перечисленных вызовов, отметил важность формирования силового компонента организации. Он, по словам российского военачальника, представлен сейчас Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ численностью 18 тысяч человек. К ним могут подключаться Коллективные силы быстрого реагирования Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) численностью 5 тысяч человек. По оценкам Объединенного штаба, основным источником угроз коллективной безопасности остается ситуация в Афганистане. Здесь, по имеющимся данным, действуют более 60 тысяч членов группировки "Талибан" и порядка 11 тысяч боевиков "ИГИЛ", среди которых немало выходцев из постсоветских государств. Регулярно проводимые ОДКБ военные учения оказывают сдерживающее влияние на силы, вынашивающие враждебные намерения в отношении государств – членов организации. В этом контексте начальник ОШ упомянул завершившуюся серию совместных учений ОДКБ "Боевое братство-2019", прошедших на территории Беларуси, России и Таджикистана (во всех этапах участвовали и военнослужащие Кыргызстана).

На сегодняшний день, подчеркнул Анатолий Сидоров, ОДКБ является единственной региональной организацией, обладающей реальными войсками и коалиционными силами для противодействия международному терроризмом. Также прорабатываются правовые и организационные вопросы проведения совместных учений с участием контингентов войск и формирований сил специального назначения ОДКБ и ШОС.

А исполняющий обязанности ответственного секретаря Парламентской Ассамблеи ОДКБ Сергей Поспелов отметил особую роль депутатского корпуса этих стран в развитии единого правового пространства и создании действенных механизмов контртеррористической защиты. Для эффективного решения таких задач в ПА ОДКБ используется модельное законотворчество, большое внмание уделяется гармонизация национальных законодательств. Всего по линии ОДКБ в национальные парламенты направлено около 100 модельных правовых актов в сфере безопасности, напрямую или опосредованно отражающих проблематику противодействия терроризму.


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URL: https://www.vb.kg/382913
Теги:
ОДКБ, ШОС, Россия, терроризм, Москва, Кыргызстан
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