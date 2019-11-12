Профессиональные митингующие. Кто раскачивает тему Ошского базара? (видео)

Ошский рынок вписан во все путеводители Кыргызстана как одна из самых ярких достопримечательностей Бишкека. Однако, путешественников ждет не только бойкая торговля восточного базара, но и его неприглядная изнанка. Антисанитария, грязь, несоблюдение норм хранения пищевых продуктов, стихийная торговля и бардак с парковками. Горожане и работники базара неоднократно требовали навести порядок. Но когда дошло до дела, нашлись те, кого царящий хаос устраивает и даже приносит прибыль.

Сразу после митинга у здания Белого Дома 25 сентября состоялась встреча мэра Бишкека Азиза Суракматова с торговцами Ошского рынка. Недовольные торговцы, требовали оставить их работать на старых торговых рядах на улице. Самые активные участники этой встречи - Кенжебек Жумабаев и Махмуд Губайдулин. Ни один из них не является работником рынка. Но, почему то именно они представляют интересы 150 арендаторов рынка "Берекет-Универсал". С апреля они отказываются покинуть свои торговые места, несмотря на то, что их договоры аренды давно истекли, а рынок по бумагам закрыт и отключен от электроэнергии.

Что известно о Кенжебеке Жумабаеве?

Кенжебек Жумабаев был одним из самых активных участников митинга за национализацию Кумтора в селе Саруу в Иссык-Кульской области. Он присутствовал там якобы в роли журналиста. Но, кажется оказался слишком сильно вовлечен в происходящее... Вскоре его арестовали, а в 2016 году суд приговорил его к 8 годам лишения свободы за захват в заложники Эмилбека Каптагаева.

Прошло чуть больше года и Жумабаев вновь оказался на свободе. Как писал Эмилбек Каптагаев в своем открытом обращении, освобождение произошло после того, как Жумабаев дал показания против политика Садыра Жапарова, дескать на самом деле митинг организовал именно он. Потерпевший Каптагаев, к слову, в это не верит.

"То что Жумабаев был в какой то мере координатором захвата - это факт. Я видел его действия сам воочию. Об этом давал показания как на следствии, так и на судебных заседаниях. В деле много видео и фото материалов, подтверждающих это. Здесь прилагаю фото кадры, где Жумабаев в центре, он находится сзади меня и подхватив меня за пиджак толкал к машине, а возле машины он заталкивал пытаясь закрутить мою руку (смотрите ниже). Но, тем не менее, после осуждения Садыра Жапарова по какой то непонятной процедуре Кенжебек Жумабаев оказывается на свободе. Как это так - человек осужденный по тяжкой статье на 8 лет строгого режима на свободе побыв в заключении где то около года?"

Оказавшись на свободе Кенжебек Жумабаев вновь занялся привычным делом - организует митинги, правда теперь в сферу его интересов входит не Кумтор, а Ошский базар.

Что известно о Махмуде Губайдулине?

В деятельности активистов есть не только идейная подоплека, но и вполне реальная финансовая выгода. Еще один участник встречи с мэром Азизом Суракматовым - Махмуд Губайдулин. Он является учредителем ОО "Защита прав и интересов предпринимателей".

С августа 2019 года в милиции в отношении него ведется досудебное производство по подозрению в вымогательстве. Одна из арендаторов рынка Наталья Малахова сообщила, что каждый месяц мужчина требовал с торговцев деньги за аренду, охрану, покупку трансформатора, в случае отказа угрожал забрать контейнер. Никаких чеков торговцы, естественно, не получали.

- Сборы начались сразу, как только администрация объявила, что нужно закрыть контейнеры и съехать. В это время он уже вел активную деятельность и начались сборы: на охрану, на питание охранников и на документацию, которой кстати до сих пор нет. Он еще сказал вступить в общество, все вступили и они думают, что являются членами этого общества, но как мне сказали в Минюсте, там всего зарегистрировано три человека, а не весь базар. Нет документов, что мы законно там стоим. Деньги собирают каждый месяц. Суммы разные - четыре, три, две тысячи. Еще он говорил, что нужно платить членские взносы, - говорит Наталья Малахова.

В Милиции заявление предпринимательницы зарегистрировали в реестре преступлений и проступков, однако как идет расследование и идет ли оно вообще неизвестно.

При этом Губайдулин, по словам торговцев, уверяет, что руководство ЗАО "Берекет" хочет выгнать их с базара и оставить без работы.

В ЗАО "Берекет" опровергают слова активиста и заявляют, что заинтересованы, в том, чтобы торговцы оставались работать на рынке. Им предлагают арендовать места в новом здании по той же цене, что и на улице. Позже, когда строительство на территории "Берекет-универсал" завершится, люди смогут вернуться на прежние места.

Удивляет в этой истории позиция городских властей, которые в этом конфликте пытаются изогнуться так, чтобы угодить всем и одновременно устраниться от принятия решения. Сначала они согласовали с ЗАО "Берекет" проект многоуровневой парковки с элементами торговли на месте рынка "Берекет-Универсал". А потом неожиданно поменяли позицию и идут на переговоры с профессиональным организатором митингов, который к тому же осужден на длительный срок за серьезное уголовное преступление.

Более того, "Бишкекглавархитектура" выдала архитектурно-техническое задание и инженерно-технические условия для установки трансформатора для питания электричества рынка. Власти согласовали установку оборудования на месте детской площадки. Сейчас законность этих постановлений оспаривают в суде, а действие выданных документов остановлено по решению суда.

В конечном итоге заложниками этой ситуации остались лишь торговцы рынка. Они, довервшись Жумабаеву и Губайдулину, могут стать ответчиками по иску ЗАО "Берекет". Как рассказала директор компании Индира Абласова, уже направлены досудебные уведомления на торговцев, которые добровольно не освободили торговые места. Начиная с 8 ноября будут поданы иски и взыскана арендная оплата за весь период фактического использования торговой площади.