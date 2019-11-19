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Для реализации проектов в энергетике необходимо $4,5 млрд - президент

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- Екатерина Улитина
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В энергетике будут реализованы крупные национальные проекты, направленные на повышение экономического потенциала страны. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков во время выступления на форуме "Ускорение реформ для устойчивого развития", который проходит сегодня, 19 ноября, в Бишкеке с участием международных донорских организаций, международных финансовых институтов и партнеров по развитию.

- Главная цель в энергетической отрасли – с использованием нашего крупного гидроэнергетического потенциала обеспечение потребности страны в электроэнергии и экспортирование в другие страны. Эффективная реализация проекта CASA-1000 существенно повысит экспортный потенциал страны в государства Юго-Восточной Азии.Перед нами стоит задача по масштабной реконструкции действующих гидроэнергетических объектов и строительству новых. В том числе – Камбаратинской ГЭС-1 и каскада Верхненарынской ГЭС, каскада Казарманской ГЭС, - сказал глава государства.

Он отметил, что необходимы 4,5 млрд долларов для выполнения данных задач.

- При реализации этих проектов для нас очень важна роль международных финансовых институтов, имеющих опыт строительства объектов в сфере энергетики и привлечения новых технологий, - добавил Сооронбай Жээнбеков.

Кроме того, президент призвал международные институты к деятельности по привлечению инвестиций для строительства малых ГЭС в нашей стране.

- Развитие зеленой энергетики является для нас новым, но очень важным направлением. Поэтому мы нуждаемся в поддержке наших партнеров, - заключил Сооронбай Жээнбеков.


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URL: https://www.vb.kg/383351
Теги:
ГЭС, президент, энергетика, Сооронбай Жээнбеков
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