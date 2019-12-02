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Директор музея ИЗО уволилась после скандала с Феминнале

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- Екатерина Улитина
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Директор музея Изобразительных искусств Мира Джангарачева написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Министр информации и культуры Азамат Жаманкулов уже подписал это заявление.

Решение об увольнении последовало после проведения в стенах музея ИЗО Феминнале современного искусства. Выставка вызвала критику со стороны части общественности из-за откровенных предметов экспозиции.

Ранее Министерство культуры также негативно высказалось о проводимой в музее выставке. Организаторов осудили за "эпатаж" и "провокацию".

Напомним, Мира Джангарачева была назначена директором музея в июне 2019 года. Она пришла на место Юристанбека Шыгаева, который написал заявление об увольнении после скандала с исчезновением картин из фонда музея.


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URL: https://www.vb.kg/383695
Теги:
искусство, музей, Азамат Жаманкулов, Министерство культуры и туризма
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