Директор музея ИЗО уволилась после скандала с Феминнале

Директор музея Изобразительных искусств Мира Джангарачева написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Министр информации и культуры Азамат Жаманкулов уже подписал это заявление.

Решение об увольнении последовало после проведения в стенах музея ИЗО Феминнале современного искусства. Выставка вызвала критику со стороны части общественности из-за откровенных предметов экспозиции.

Ранее Министерство культуры также негативно высказалось о проводимой в музее выставке. Организаторов осудили за "эпатаж" и "провокацию".

Напомним, Мира Джангарачева была назначена директором музея в июне 2019 года. Она пришла на место Юристанбека Шыгаева, который написал заявление об увольнении после скандала с исчезновением картин из фонда музея.