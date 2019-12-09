Жээнбеков: Без духовной чистоты судьи не будет очищения судебной системы

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 декабря, в Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова принимает участие в мероприятии, посвященному 95-летнему юбилею судебной системы страны.

Текст выступления Главы государства:

"Уважаемые судьи и сотрудники судебных органов!

Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с 95-летним юбилеем судебной системы Кыргызской Республики.

Практически за вековой исторический период произошло становление судебных органов страны в качестве одной из ветвей власти. Она прошла славный путь.

В то же время мы не должны забывать, что в кыргызском обществе всегда имело место осуществление правосудия, оно уходит корнями в нашу древнюю историю.

Наш народ с многовековой историей придавал особое значение правосудию.

Справедливость всегда была фактором, укрепляющим согласие в кыргызском обществе, единство народа.

Народная мудрость "Справедливый судья не имеет родственников, а преследующий интересы родственников - не имеет совести" является этому ярким подтверждением.

До девятнадцатого века судебная власть осуществлялась усилиями биев и казы, которые руководствовались вековыми традициями и устоявшимися правилами.

Начиная с 1867 года, с момента вхождения кыргызов в состав России, были организованы несколько специальных и общих судов.

В их состав входили районные и уездные суды.

Судебные дела в Кыргызстане разбирались территориальными судами, расположенными в городах Верный и Скобелев.

В 1924 году начал свою деятельность Кара-Кыргызский областной суд. Его первым председателем стал Лев Авербург.

С этого периода начинается становление судебной системы Кыргызстана.

После создания Главного суда Кыргызской АССР его председателями в разные времена были такие исторические личности как Текеев Иманбек, Айдарбеков Иманалы.

А в 1936 году был создан Верховный суд Кыргызской ССР и через несколько лет его председателем стал Сегизбаев Санжар.

Во время Великой Отечественной войны большинство сотрудников судебной системы ушли на фронт, многие из которых не вернулись домой.

В свое время руководителями Верховного суда Кыргызстана были Абдраимов Абдукадыр, Ордобаев Абдулда, Кыдырбаева Фатима, Календеров Сеиткадыр, Шаменов Кожоналы, Супатаев Абдыкасым, Джамашев Зулумбек, Алымбеков Мадан.

Вышеназванные личности внесли огромный вклад в становление судебной системы Кыргызстана.

5 мая 1993 года была принята Конституция независимого Кыргызстана, в которой был закреплен принцип разделения власти на исполнительную, законодательную и судебную ветви.

Были сделаны важные шаги по усилению независимости судебной системы и роли судей.

Первым председателем Верховного суда независимой Кыргызской Республики был Бообеков Качкынбай.

Уважаемые сотрудники судебной системы!

Без построения справедливой, прозрачной, независимой судебной системы невозможно добиться развития государства. А также продвигать экономику, социальную сферу, защитить права граждан, создать справедливое управление.

Как показывает наша практика, во всех отраслях успешное претворение в жизнь реформ во многом зависит от судебной системы.

Поэтому судебную реформу следует воспринимать как реформу, напрямую влияющую на развитие страны в целом.

Каждый судья, а также весь судебный корпус должны всегда чувствовать эту большую ответственность, и использовать ее в своей работе в качестве основного принципа.

Доверие к суду - это доверие ко всей государственной власти. Только при наличии доверия к судебной власти возможно продвижение вперед, возможно развитие.

Незавершенность судебной реформы, его откат назад стали одним из барьеров, препятствующих развитию страны. Поэтому необходимо неукоснительно продолжать курс на реформы и добиться их успешного завершения.

Государство в этом деле оказывает всестороннюю поддержку судам.

В то же время вы сами лучше других понимаете, что многие вопросы решаются внутри судейского корпуса и что они во многом зависят от самих судей.

Конечно, суды должны быть независимыми. Надо исключить возможность принятия ошибочного решения под влиянием других.

Но независимость судебной системы не означает самовольность отдельного судьи. Каждый судья несет ответственность перед страной и обществом за принятые решения.

Уважаемые судьи!

С начала этого года мы приступили к реализации судебно-правовой реформы.

Наша страна начала жить по нормам новых кодексов и законов.

Мы видим, что идет процесс цифровизации судебной системы.

На уровне Верховного суда, Конституционной палаты и со стороны некоторых местных судов проводится работа в сфере реализации реформ.

Но усилия по улучшению качества отправления правосудия, укреплению доверия судам продвигаются слишком медленно.

Для реализации судебной реформы государство выделяет достаточные средства. Внедряются цифровые технологии в целях обеспечения открытости, прозрачности и справедливости судебной системы. Улучшается ее материальная база.

Но особо незаметно ни действий, ни инициатив по продвижению реформ. В судах до сих пор сильно ощущается влияние человеческого фактора.

Разумеется, что среди вас немало справедливых судей. Но, тем не менее, сложно утверждать, что все судьи одинаково честны и порядочны. Пока не будет исключен человеческий фактор и не произойдет внутреннее очищение, сколько бы мы ни увеличивали финансирование судов, сколько бы ни улучшали их материально-техническую базу, судебная реформа не сможет достичь успехов реформ.

Для завершения начатых реформ необходимо избавляться от старых взглядов и подходов, вы должны быть чистыми перед судом совести.

И тогда вы сможете добиться повышения авторитета всей судебной системы. Иностранные инвесторы будут больше доверять нашей стране.

Не забывайте, что в глазах мировой общественности авторитет Кыргызстана будет измеряться уровнем чистоты судебной системы.

Перед нашей судебной системой стоит ряд задач на предстоящие несколько лет.

В том числе:

Первое приоритетное направление: повышение ответственности судей.

Выбор справедливых, порядочных, честных судей - задача Совета по отбору судей.

Благодаря усилиям Совета на сегодняшний день судебный корпус ощутимо обновлен.

Но, к сожалению, есть и те, кто случайно оказался на должности судьи.

К нам поступают обращения о том, что некоторые недостойные судьи продолжают творить беззаконие и совершать коррупционные действия.

В качестве примера можно привести последние факты, нанесшие удар по репутации всей судебной системы страны.

Есть случаи, когда некоторые судьи закрывают глаза на тяжесть совершенного преступления, облегчают ответственность за них, прикрывают преступные действия.

Дисциплинарная комиссия при Совете судей должна принять жесткие меры по отношению к ним.

Согласно данным, предоставленным мне, в 2017-19 годы Дисциплинарная комиссия приняла решение о привлечении к дисциплинарной ответственности 190 судей.

Из них 14 судьям был объявлен выговор, а 170 судьям было вынесено предупреждение.

По рекомендациям Генеральной прокуратуры было дано согласие на привлечение к уголовной ответственности 11 судей, в том числе 6 бывших и 5 действующих.

Комиссия также приняла решение раньше срока снять с должности ряд судей.

Я поддержал их и подписал соответствующие Указы.

Поэтому в корне надо пресечь незаконные действия представителей ветвей власти, которые призваны защищать законность.

Профессия судьи - весьма ответственная профессия, она не терпит ошибок.

За каждым решением стоит судьба человека. Более того, неправильно принятые судебные решения могут нанести урон всему государственному управлению, всему обществу.

Мы стремимся создать грамотный, отлично знающий законы и придерживающийся их требований, справедливый, способный сочетать независимость и ответственность судейский корпус.

В результате появится такой состав судей, который сможет завоевать высокий авторитет и доверие своей объективностью.

Второе направление - улучшение качества применения новых законов и кодексов и обобщение судейской практики.

С начала этого года наша страна начала жить по нормам новых кодексов и законов. Единый реестр преступлений и проступков, институты следственных судей и пробации и другие новшества вступили в силу.

Подобные действия позволят гуманизировать судебное производство, приблизить национальное законодательство к международным стандартам.

С принятием нового Уголовного кодекса появилась возможность пересмотреть уголовные дела. Таким образом сотни наших граждан получили возможность добиться справедливого судебного решения.

В государстве должна быть единая судебная практика. Особенно это важно для единообразного использования новых кодексов и законов.

В связи с этим обеспечение формирования судебной практики и единообразия трактовки законов - одно из приоритетных задач Верховного суда.

Постановления, принятые Пленумом Верховного суда - обязательны для судов.

Со стороны Правительства разрабатываются соответствующие законопроекты в сфере устранения правовых пробелов и коллизий, встречающихся в правоприменительной практике новых законов.

Некоторые законопроекты были внесены на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Уверен, что Жогорку Кенеш будет оперативно действовать в целях принятия законов судебно-правового направления.

Третье направление - завершение процесса цифровизации.

По моим данным, на сегодняшний день оборудованием по аудио-видеозаписи и протоколирования обеспечена только половина залов судебных заседаний.

Это значит, что до сих пор протоколы составляются по-старому, на бумаге.

Данную задачу необходимо завершить не позднее намеченных сроков.

Компьютерная грамотность должна стать частью обязательной профессиональной компетенции судей.

Цифровизацию необходимо внедрить также и в производство исполнения судебных решений.

Руководство судебной системы должно быть примером для судей по переходу в электронный формат своей деятельности.

В первую очередь, Верховный суд должен быть примером для местных судов.

Четвертое направление - это оптимизация деятельности судей страны.

Количество исковых обращений и рассмотренных судебных дел, нагрузка на судей остаются объемными.

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что нагрузка судей не всегда одинакова, есть необходимость пересмотреть нагрузку судей.

Поэтому необходимо изменить штатную численность, исходя из объема нагрузки каждого судьи по административно-территориальным единицам.

А также эти меры должны быть законодательно закреплены.

Я поддерживаю такие новшества.

Пятое направление - это развитие материально-технической базы судебной системы.

Для обеспечения справедливой судебной власти со стороны государства оказывается всесторонняя поддержка.

Объем финансирования судебной системы растет с каждым годом.

Скажем, если в 2018 году на судебную систему было выделено 1,6 млрд. сомов, то на 2019 год было выделено уже 2 млрд.154 млн. сомов. Таким образом, его бюджет был увеличен на 35 процентов.

Суды достаточно обеспечиваются необходимыми материально-техническими ресурсами, техникой.

Вместе с тем, есть ряд проблемных вопросов, которые должны решаться последовательно.

А также от вас требуется, чтобы была установлена справедливая судебная система, пользующаяся доверием народа.

Как было отмечено выше, успех реформ зависит не от средств, не от видов техники, а, в первую очередь, от ваших личных качеств, честности и порядочности. Без духовной чистоты судьи не будет очищения судебной системы, развития общества.

Уважаемые судьи!

Если обратимся к истории, то следует отметить, что во все времена миссию судов исполняли личности, имеющие авторитет среди народа, четко и твердо придерживающиеся требований беспристрастности и справедливости, люди с безупречной репутацией.

Наши предки проявляли уважение к судьям как к людям, обладающим доверием людей благодаря своей честности и безупречному поведению.

Сегодня ветераны судебной системы, которые находятся в этом зале, являются продолжателями этого славного пути.

Хотел бы выразить вам признательность за ваш вклад в развитие судебной системы страны.

Уважаемые судьи,

Ваша профессия, должность судьи являются вершиной юридической карьеры.

Ваша служба всегда проходит в условиях конфликтов, горячих споров и противостояний, в весьма неоднозначных и очень сложных условиях.

А ваше рабочее место должно быть местом торжества истины и справедливости, неукоснительного соблюдения требований закона.

Вы являетесь последней надеждой человека, ищущего справедливость.

Вы являетесь последней инстанцией, которая принимает последнее решение, судьбоносное для человека.

Смысл вашей работы и вашей жизни - Честь и Совесть.

Граждане обращались к суду "Ваша честь", и нам следовало бы возродить данное обращение.

Все судьи, начиная от районных судей и заканчивая судьями Верховного суда, должны быть кристально чистыми людьми с незапятнанной репутацией и честью.

Обеспечение справедливости, правды, истины требует большого терпения, высокую нравственность и дальновидность.

Уверен, что вы и впредь будете верны своей клятве и будете верой и правдой служить нашей стране.

Еще раз поздравляю всех вас с вашим профессиональным праздником.

Каждому из вас желаю здоровья, счастливой жизни и успехов в работе.

Пусть в нашем народе всегда царит согласие, а на нашей земле - мир и спокойствие!

Пусть Всевышний всегда оберегает наш любимый Кыргызстан!"