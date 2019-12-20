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В Петербурге обсудили "Сто мыслей Чингиза Айтматова"

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- Евгений Денисенко
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В Таврическом дворце - штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ - прошел культурный диалог под названием "Сто мыслей Чингиза Айтматова". Он был организован, рассказали в МПА, при поддержке представительства Жогорку Кенеша в этой международной оранизации совместно с общественным объединением "Kyrgyz Union Saint-Petersburg".

Диалог прошел в рамках научно-культурных мероприятий, посвященных дню рождения писателя. И был предпринят, как заявлено, в целях укрепления и развития межкультурных отношений, продвижения в обществе идей человеколюбия, трепетного отношения к Родине и природе.

Участниками диалога стала молодежь из различных национальных объединений Санкт-Петербурга, Москвы и Воронежа, а также заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ - полномочный представитель Жогорку Кенеша Нурбек Сатвалдиев, Почетный консул КР в Санкт-Петербурге Таалайбек Абдиев, первый секретарь посольства КР в РФ Рустам Шерипбаев, председатель "Kyrgyz Union Saint-Petersburg" Асель Осмоналиева.

Нурбек Сатвалдиев передал присутствующим приветственные слова от председателя Жогорку Кенеша Дастанбека Джумабекова и Генерального секретаря - руководителя Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрия Кобицкого. И рассказал собравшимся об учрежденной Межпарламентской Ассамблеей СНГ премии имени Чингиза Айтматова, которая с 2013 года регулярно вручается видным деятелям культуры и искусства государств - участников МПА. В этом году ее лауреатом стал народный поэт Таджикистана, драматург, киносценарист, лауреат Государственной премии РТ в области литературы, искусства и архитектуры Мухаммад Гоиб.

В своем видеообращении депутат Жогорку Кенеша, заместитель председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Каныбек Иманалиев поблагодарил Межпарламентскую Ассамблею СНГ и лично председателя Совета МПА Валентину Матвиенко за поддержку в учреждении такой премии. А депутат Жогорку Кенеша, член Комитета по экономической и фискальной политике Дастан Бекешев особо отметил вклад молодежи из объединения "Kyrgyz Union" в популяризацию творчества Чингиза Айтматова.

Участникам был показан фильм о доме-музее Чингиза Айтматова в Бишкеке и жизни писателя в Кыргызстане. Также были зачитаны доклады, посвященные произведениям и философии писателя, его вкладу в мировое культурное наследие. Диалог завершился концертом в Купольном зале Таврического дворца. В рамках концерта были исполнены музыкальные произведения на органе, фортепиано и комузе, а представителями "Kyrgyz Union Saint Petersburg" прочитаны отрывки из произведений знаменитого писателя.


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URL: https://www.vb.kg/384211
Теги:
премия, Россия, Кыргызстан, Чингиз Айтматов
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