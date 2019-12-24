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Эркин Асрандиев: Один из приоритетов РКФР поддержка малого бизнеса в КР

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- Евгений Денисенко
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На международном форуме "Евразийская экономическая интеграция", организованном недавно в Москве Евразийским банком развития, интерес многих участников вызвала деятельность уникальной пока для всего СНГ структуры – Российско-Кыргызского Фонда развития (РКФР). Об опыте его работы и перспективах VB.KG рассказал председатель правления РКФР Эркин Асрандиев.

Эркин Шамшудинович, в ноябре нынешнего года исполнилось пять лет с момента создания Российско-Кыргызского фонда развития, подписания соответствующего соглашения между правительствами обеих стран. В чем была необходимость его появления?

- Цель этого фонда - содействие экономическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Россией, модернизации и развитию кыргызской экономики, эффективному использованию возможностей, обусловленных участием сторон в евразийской экономической интеграции. Вместе с тем, как подчеркивалось, РКФР является важнейшим инструментом процесса интеграции Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Оказывая поддержку нашей республике в решении актуальных для нее экономических задач, российская сторона вложила в его уставной капитал 500 миллионов долларов.

Какие приоритеты определил для себя фонд?

- Стороны считают, что социально-экономическая ситуация в Кыргызстане будет зависеть от способности и скорости переориентации экономики на выпуск конкурентоспособной продукции, эффективного использования рабочей силы. В связи с этим главный упор делается на развитие отраслей экономики, которые в краткосрочном периоде могут создать максимальное количество рабочих мест. А в долгосрочном этапе - обеспечить конкурентоспособность экономики республики и занятие ею своей ниши в мировой экономике. Для решения таких задач необходима, наряду с усилиями правительства, и финансовая поддержка партнеров по развитию. Одним из них и является наш фонд.

Что им уже сделано к сегодняшнему дню?

- К непосредственной практической деятельности фонд приступил четыре с небольшим года назад. Но он динамично развивается. Расширяется линейка финансовых инструментов, кредитных продуктов. Усложняются процессы, не в том плане, что появляется какая-то бюрократия, а становится все более многообразной деятельность фонда, он сам по себе эволюционирует. На 1 ноября текущего года фондом одобрено свыше 2200 проектов во всех регионах страны, на общую сумму около 390 миллионов долларов. Больше половины проектов в портфеле РКФР - из сферы производства и агропромышленного комплекса.

Представьте хотя бы некоторые из этих проектов

- Один из наших приоритетов – поддержка малого и среднего бизнеса в стране. Для содействия реализации Указа президента Кыргызстана об объявлении 2019 года Годом развития регионов и цифровизации страны нашим фондом, Национальным банком и ОАО "Гарантийный фонд" запущена программа финансирования стартап проектов в Баткенской, Таласской и Нарынской областей. Между ними предусматривается равномерно распределить выделяемый фондом один миллион долларов. Инвестиционная поддержка данных областей нацелена на содействие их экономическому развитию с учетом сложных географических и климатических условий, на финансирование стартап проектов по переработке сельхозпродукции, произведенной местными производителями.

Каков прогнозируемый эффект?

- Ожидаем, что такая поддержка повысит деловую активность в данных регионах. А образованные там предприятия дадут ощутимый мультипликативный эффект и создадут основу для развития кластерного подхода в производстве. Одновременно разработана программа финансирования стартап проектов для малого и среднего бизнеса во всех регионах Кыргызстана. Она рассчитана на всех, кто планирует начать свое дело, на помощь им в приобретении основных средств, модернизации, капитальном ремонте в приоритетных секторах экономики, таких, как переработка сельскохозяйственной продукции, швейная и текстильная, производственная и обрабатывающая промышленность, туризм, IT-технологии. Данный проект реализуется совместно с банками-партнерами, в числе которых Айыл Банк, РСК Банк, Бакай Банк.

При этом линейка финансовых инструментов РКФР постоянно расширяется. И недавно пополнилась новым продуктом: финансирование факторинговых операций. Факторинг - это услуга, которую оказывает фонд через банки-партнеры своим клиентам, она заключается в выплате финансирования поставщику под уступку его прав денежных требований, возникших по поставкам с отсроченным платежом. Процентная ставка по данному кредитному продукту составляет не более 10 процентов годовых в сомах с учетом всех комиссий.

Фонд – совместный. А как представлен в нем, помимо финансовой составляющей, российский сегмент?

- При финансировании проектов учитываем наличие российского компонента. И около трети наших ресурсов направляется на приобретение российской техники и технологий. Большое значение также придается укреплению и расширению контактов с российским деловым сообществом, его субъектами. Этому весьма способствует практика совместных мероприятий, нацеленных на такое партнерство. Прежде всего, речь идет о кыргызско-российских бизнес-форумах. Они проводились уже дважды, во второй раз – в рамках организованной нынешней осенью в Бишкеке "Евразийской недели", инициированной Евразийской экономической комиссией и правительством Кыргызстана. "ЕН", как и конкретно форум, о котором я говорю, стали площадкой для диалога между представителями бизнес-сообществ, государственных органов и финансовых институтов стран ЕАЭС, обсуждения актуальных вопросов, выработки практических шагов. РКФР организовал три параллельных круглых стола по следующим темам: "Агропромышленный комплекс в рамках ЕАЭС", "Финансирование субъектов малого и среднего бизнеса – драйвер роста экономики КР" и "Малая гидроэнергетика в рамках развития интеграционного взаимодействия в ЕАЭС".

Расскажите поподробнее об этих дискуссиях и их результатах

- Участники первого круглого стола обсудили наиболее актуальные и значимые для всего агропромышленного сектора Кыргызстана задачи, проблемы обеспечения доступа его компаний на общий аграрный рынок, включая вопросы оформления необходимой документации, взаимодействия таможенных, ветеринарных и фитосанитарных служб стран-союзниц. Был подписан договор между отечественной компанией "Оско" и российской производственной компанией ОО "Бротех" (Новосибирск).

На круглом столе "Финансирование субъектов малого и среднего бизнеса – драйвер роста экономики КР" обсуждались пути развития кооперации между кыргызстанскими и российскими и субъектами МСБ, использование факторинга для них в Кыргызстане, экономический эффект такой программы, российский опыт по поддержке МСБ. Подписан меморандум о взаимопонимании между РКФР и АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (Россия). А на третьем круглом столе шла речь о перспективах сотрудничества между компаниями государств ЕАЭС при строительстве малых ГЭС, о возможности создания торговой площадки для оптовой купли-продажи электроэнергии, о создании механизма межгосударственной передачи ее в рамках развития интеграционного взаимодействия.

Какие еще ресурсы используются для налаживания контактов?

- Самые разные, в двустороннем и многостороннем форматах. Мы также участвуем в мероприятиях, организуемых российскими партнерами. Одним из них стал прошедший в июне в Москве, в офисе Торгово-промышленной палаты РФ бизнес-семинар. Он состоялся при поддержке самой палаты и Российско-Кыргызского Делового Совета (РКДС), транслировался по видеосвязи на региональные представительства ТПП на Урале и в Западной Сибири. В бизнес-семинаре также приняли участие представители Российского Экспортного Центра, АО "Газпромбанк", ИнтерРАО ЕЭС, Российского офиса ПРООН, Российского союза промышленников и предпринимателей, специалисты российских промышленных компаний. В перечне рассмотренных тем - инвестиционный потенциал Кыргызстана, приоритетные отрасли его экономики, особенности проектов с участием российского бизнеса, условия их финансирования со стороны РКФР, финансовые и нефинансовые меры их поддержки, участие российских финансовых институтов в проектах фонда с российским компонентом. В частности - кредитование производства и экспорта российских машин, оборудования и технологий для проектов РКФР, другие задачи.

А совсем недавно, в декабре в Бишкеке при поддержке РКФР состоялась встреча представителей предприятий легкой промышленности Кыргызстана и сетевых магазинов России. Собеседники получили возможность не только заключить выгодные контракты, но и узнать о последних изменениях на рынках обеих стран, о продуктах и инструментах финансирования РКФР для предприятий отрасли, обсудить вопросы, связанные с развитием данного сектора в Кыргызстане и созданием возможностей для повышения его конкурентоспособности на рынках России, с увеличением объемов производства и экспорта продукции кыргызстанского легпрома.

К числу приоритетных для РКФР вы отнесли и агропромышленный сектор

- Содействию ему уделяется постоянное внимание. Этим вопросам были посвящены прошедшие в Бишкеке при содействии РКФР круглые столы "Текущие проблемы агропромышленного комплекса КР", "Роль и воздействие финансовых институтов в развитии сельского хозяйства КР в рамках проекта "Обеспечение доступа к рынкам". Их участниками стали руководители отрасли, представители банков, госструктур, донорских и неправительственных организаций, бизнес-ассоциаций. Трехсторонним меморандумом о взаимопонимании, заключенным между ОРСП, РКФР и банками-партнерами, предусмотрено выделение фондом до 20 миллионов долларов, которые будут выдаваться как напрямую, так и через упомянутые банки.

Речь идет также о продуктах фонда и программах, разработанных специально для поддержки агропромышленных предприятий страны, а о новом для нее подходе – кластерном развитии АПК по принципу "от поля до прилавка". В данном случае кластеры рассматриваются как один из видов локальных производственных систем. Они призваны содействовать усилению конкурентных преимуществ регионов, где размещаются, достижению прозрачности всех этапов производства и логистики, защите интересов потребителей на внутреннем и внешнем рынка и так далее.

Много ли у вас партнеров с российской стороны?

- Их количество постоянно растет. Одним из них стал "Газпром Банк", соглашение с которым было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. Документ предусматривает расширение источников финансирования проектов РКФР, возможность предоставления прямого финансирования от "Газпром Банка", участие в совместном финансировании проектов и предприятий на территории Кыргызстана, а также размещение долговых инструментов фонда на финансовых рынках России, других международных финансовых рынках. В фокусе этого сотрудничества - такие направления, как финансирование проектов, использующих экспортный потенциал российской промышленности, комплексное содействие фонду в рейтинговом консультировании, формирование его положительного имиджа и инвестиционной привлекательности.

О Российско-Кыргызском фонде развития немало говорилось и на недавнем международном форуме в Москве, организованном Евразийским банком развития и посвященном евразийской интеграции. Вы тоже были его участником

- Это внимание вполне понятно. Деятельность такой организации, как наш фонд, безусловно, представляет интерес и для других стран на евразийском пространстве, решающих сегодня схожие задачи в своем экономическом развитии. Вместе с тем, деятельность РКФР органично вписывается в повестку всей евразийской интеграции. Не ошибусь, если скажу, что более половины наших проектов прямого финансирования так или иначе связаны с ней. Особенно, если говорить об агропромышленной отрасли, легкой промышленности, некоторых других отраслях.

Ваш фонд сотрудничаете и с Евразийским банком развития?

- Мы как финансовый институт являемся партнером ЕАБР. У нас есть кредитная линия от него, которую мы используем для финансирования отечественных предпринимателей. Как правило, за счет собственных средств финансируем их инвестиционные проекты. А ресурсы ЕАБР используем для поддержки этих же предпринимателей по оборотным средствам, обращаем внимание на отдельные аспекты проекта. А именно: способствует ли он евразийской интеграции, связан ли каким-то образом с взаимными торговыми операциями, экспортом-импортом между странами ЕАЭС? То есть, не просто финансируем, а отслеживаем и сопровождаем этот проект. Когда он реализуется в рамках Союза, всегда возникают определенные проблемы, связанные с прохождением границ, оформлением необходимых документов, заключением контрактов, гармонизацией взаимных требований. И такого рода площадки, как конференция ЕАБР, содействуют решению подобных вопросов, продвижению и реализации конкретных совместных инициатив.

Закономерный вопрос: каковы перспективы работы фонда?

- Хотим на ближайшие его Совет вынести стратегию развития РКФР на ближайшие три года. Суть ее заключается в том, что фонд должен выйти уже на новый этап институционального развития, как институт развития. Будут совершенствоваться внутренние бизнес-процессы, механизмы финансирования. Ориентируемся на расширение аспектов нашей деятельности. Ставим цель, чтобы РКФР был не просто финансовой организацией, но структурой, которая проводит аналитическую работу, оказывает техническую помощь, содействие развитию каких-то секторальных вопросов, отраслевых программ. И в этой стратегии конкретизируем приоритеты нашего финансирования. В плане соответствия не только интересам тех или иных отраслей, но и принципам "зеленой" экономики, требованиям экологии, учитывая перспективы цифровизации, другие актуальные задачи, наличие евразийского компонента.


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