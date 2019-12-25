Кыргызстанец! Помоги отсканировать документы маршевых рот

В России инициативная группа опытных поисковиков задумала сделать очень важное дело для поиска пропавших без вести. То есть осуществить "Народный проект копирования архивных документов и последующего издания сведений по маршевым пополнениям РККА в 1941-1945 гг."

Этот проект напрямую может оказать помощь тем кыргызстанцам, которые ищут данные о месте гибели и захоронения своих родных - считающихся пропавшими без вести или погибшими во время Великой Отечественной войны.

Как поясняют представители поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" - эта информация пока не доступна при проведении поиска данных, а ведь именно она важна, чтобы установить боевой путь солдата, понять куда его направили после призыва.

- На первом этапе нужна финансовая помощь проекту, затем понадобиться помощь в сканировании документов. - рассказывают поисковики.

Журналисты "Вечернего Бишкека" списались с известным поисковиком России, одним из инициаторов проекта Игорем Ивлевым и попросили пояснить, в чем важность проекта и какая помощь нужна для его реализации.

- Задача проекта - сделать общедоступными данные об отправке из тыла на фронты маршевых батальонов, рот, батарей, команд наших воинов. Краткое название – "МАРШИ". #МАРШИ Цепочка архивных сведений такова. Запасные в/ч в тылу, где готовились пополнения – воинские железнодорожные эшелоны, перевозившие пополнения – фронты, армии, дивизии, бригады, полки, принявшие пополнения. Эти сведения рассыпаны по многочисленным архивным фондам. Часть из них уже скопирована инициаторами проекта, часть предстоит скопировать. После копирования добровольцы введут эти сведения в текстовую базу данных. Впоследствии она будет издана в полиграфическом варианте. Затем, после выпуска издания в свет pdf-версия издания уйдёт в свободное плавание в сеть Интернет для свободного использования. Проект не направлен на извлечение прибыли. Выручка от возможной продажи книг пойдёт на дальнейшее копирование и издание архивных документов, требующих свободного общественного доступа, , - сказал он

К сведению, за время войны в качестве маршевого пополнения были отправлены на фронты свыше 15,6 млн воинов, не считая тех, кто отправлен на формирование новых войсковых частей. Более 12,7 млн воинов РККА, РКВМФ, НКВД числятся пропавшими без вести. У большинства из них в семьях сведения о военной судьбе оканчиваются датой и военкоматом мобилизации. Издание сведений о маршевых пополнениях существенно упростит задачу розыска судеб пропавших без вести воинов, а также станет подспорьем и для тех, кто устанавливает судьбы погибших или оставшихся в живых солдат.

Ближайшая цель – копирование документов Главупраформа, а затем ввод в базу данных. Срок – 2020 год, возможно, к 75-летию Великой Победы. Следующая цель – копирование документов военных округов, фронтов, армий, ж/д перевозок, ввод в базу данных. Срок – 2021 г.

Авторы и операторы Народного проекта "Марши" Игорь Иванович Ивлев и Виталий Викторович Семёнов. Номер карты Сбербанка И.И. Ивлева для перечисления средств 4276 1609 6671 1781. Делайте примечание – "Народный проект". Этот счёт будет задействован на интернет-ресурсах И.И. Ивлева. Аналогично на интернет-ресурсах В.В. Семёнова будет задействован его счёт.