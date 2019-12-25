В РФ позаботятся о цифровой грамотности соотечественников за рубежом

Распространение российской программы "Цифровая экономика" за пределы страны стало главной темой международного мультимедийного круглого стола "Россия для мира: цифровизация русскоговорящего населения за рубежом". Диалог прошел в формате видеомоста Москва – Бишкек – Казань – Минск.

Как рассказали в департаменте внешнеэкономических и международных связей Москвы, участниками телемоста в Москве стали руководитель федерального агентства "Россотрудничество" Элеонора Митрофанова, ее заместитель Павел Шевцов и начальник Управления реализации проектов в сфере образования и науки Михаил Попов, заместитель министра экономического развития РФ, координатор проекта "Кадры для цифровой экономики" Илья Торосов, координатор Центра компетенций по направлению "Кадры и образование" Агентства стратегических инициатив Олег Подольский, директор по направлению "Кадры и образование" АНО (автономная некоммерческая организация) "Цифровая экономика" Андрей Сельский, председатель Российского общества "Знание" Любовь Духанина, председатель правления АНО "Киберстрана" Роман Поволоцкий, заместитель директора Межотраслевого инжинирингового центра МГТУ имени Н.Баумана Маргарита Стоянова.

На круглом столе были подведены итоги грантовой и проектной программы федерального агентства "Россотрудничество" "Цифровая экономика" в рамках реализации федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" в 2019 году. Элеонора Митрофанова сообщила, что данная программа преследует, в том числе, цель повысить информационную грамотность преподавателей и школьников русской диаспоры, разжечь интерес к высокотехнологичным направлениям учебы. Для зарубежной аудитории "Россотрудничество" – единственный исполнитель этой программы. "Планы, которые были заложены, за достаточно короткое время осуществились с существенным превышением заложенных показателей", - подчеркнула Элеонора Митрофанова.

В ходе диалога отмечалось, что в середине этого года агентство запустило более 40 международных ресурсов для учителей и школьников по всему миру. В программе приняли участие Российское общество "Знание", МГТУ имени Н.Баумана, университет "Иннополис", университеты ИТМО, МГПУ, РУДН, Финансовая академия, организация "Кибер Россия", Национальный детский фонд, российский холдинг "IBS Group". География программы – страны Евразийского пространства, Восточная Европа, Латинская Америка. Особое внимание уделяется республикам СНГ. В следующем году работа продолжится на Африканском континенте.

Приоритетная задача, как подчеркивалось, – повысить уровень цифровой грамотности соотечественников, сформировать осознанное цифровое поведение и повысить интерес к программированию, робототехнике, другим перспективным направлениям. В соответствии с программой "Цифровая экономика" в текущем году 3150 педагогов русских школ за рубежом прошли повышение квалификации по приоритетным для IT-экономики компетенциям. Лучшие практики по развитию цифровой грамотности освоили 6300 учеников и работников этих школ. 3500 человек посетили мероприятия просветительского и мотивационного характера по цифровым специальностям.

В рамках телемоста российские эксперты рассказали о деталях инновационных проектов и обсудили дальнейшие планы работы и сотрудничества с зарубежными партнерами.