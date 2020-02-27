Бекболот Алиев - новый замминистра экономики КР

Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение от 26 февраля 2020 года №114 об освобождении заместителя министра экономики Кыргызской Республики Дастана Курманбековича Кадырова в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба Минэконома КР.

В тот же день в Большом зале министерства экономики КР руководитель аппарата правительства Самат Кылжыев представил коллективу нового заместителя министра - Бекболота Алиева.

Соответствующее распоряжение премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева подписано 26 февраля 2020 года №115.

Как отметил Кылжыев, представляя нового замминистра, Бекболот Алиев добросовестный и компетентный специалист, до назначения в министерство экономики КР на протяжении 17-ти лет проработал от специалиста до начальника управления формирования государственных доходов. С 2016 года по настоящее время работал заместителем председателя Фонда по управлению государственным имуществом при правительстве КР.

Активно участвовал в разработке законопроектов в сфере бюджетных и налоговых правоотношений, в продвижении налоговых реформ, реформ финансовой децентрализации, в совершенствовании бюджетного законодательства. Руководил группой при разработке Стратегического плана развития министерства финансов и Плана действий по реформированию системы управления государственными финансами в 2007-2008 годы. Занимался оценкой инициатив в области налогового и бюджетного законодательства, разработкой и реализацией инициатив по межбюджетным отношениям. Являлся членом коллегии министерства финансов.

Министр Санжар Муканбетов также пожелал Бекболоту Алиеву на новой ответственной должности, который будет курировать вопросы фискальной политики, удачи и успехов в работе. Также выразил уверенность, что в составе команды минэкономики, новый замминистра приложит все усилия в реализации государственной экономической политики, которая потребует большой трудоспособности, ответственности и профессионализма.

В свою очередь и назначенный замминистра выразил благодарность за оказанное высокое доверие, отметив, что потенциал министерства экономики очень большой, и все поставленные задачи, направленные на стабильное развитие страны, будут и дальше продвигаться.

Резюме Бекболота Алиева

Дата рождения: 16.08.1977.

Национальность: Кыргыз

Образование:

1994 - 1999 годы, Ошский технологический университет, факультет экономики и финансов, бухгалтерский учет и аудит.

2010-2012 год - Академия Управления при президенте Кыргызской Республики, магистр по направлению "Менеджмент" со специализацией "Политический менеджмент".

Трудовая деятельность:

1999 - 2000 годы инспектор государственной налоговой инспекции по Ошской области.

2000 - 2001 годы инспектор государственной налоговой инспекции по г. Ош.

С апреля 2001 года по июль 2016 года Министерство финансов Кыргызской Республики

Апрель 2001 года по август 2006 года - специалист I категории, ведущий специалист, заведующий отделом прогнозирования доходов, заведующий отделом регионального планирования доходов;

С августа 2006 года по октябрь 2007 года - начальник Управления стратегии фискальных реформ;

С октября 2007 года по июнь 2008 года - руководитель Группы по разработке политики Министерства финансов Кыргызской Республики;

С декабря 2008 года по август 2009 года – заместитель начальника Главного управления бюджетной политики;

С августа 2009 года по июль 2016 года – начальник Управления формирования государственных доходов;

С 15 июля 2016 года по 26 февраля 2020 года заместитель председателя Фонда по управлению государственным имуществом при правительстве КР.

За время работы в ФУГИ при ПКР активно проводил работу по инвентаризации государственных предприятий и их оптимизации, совершенствованию механизмов управления государственными предприятиями, акционерными обществами.

Имеет классный чин "Советника государственной службы 2 класса".

Отличник государственной службы, отличник финансово-экономической работы, отличник налоговой службы

Награжден Почетной грамотой министерства финансов КР.

Дополнительное образование:

Проходил курсы по повышению квалификации:

"Финансовое программирование и финансовая политики", Венский объединенный институт Международного Валютного фонда, г. Вена, 2006 год.

"Реформирования налогообложения", центр ОЭСР, г. Анкара, 2005 год.

"Финансовая политика для стран Центральной Азии", центр JICA, г. Токио, 2008 год.

"Стратегический анализ и стратегическое планирование", г. Бишкек 2006 год.

"Политика развития стран" Всемирный Банк, Вашингтон, 2012 год и др..

Знания языков: кыргызский, русский

Семейное положение: женат, воспитывает 4-х детей