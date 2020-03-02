Когда кредит - дефицит

Премьер–министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление правительства о реализации проекта "Финансирование сельского хозяйства - 8". В этом документе говорится о том, что крестьянам будет предоставлена

Финансовая поддержка со стороны государства в общем объеме в 1 миллиард 250 миллионов сомов, а кроме того, различные кредитные коммерческие структуры предоставят сельхозпроизводителям дополнительно более пяти миллиардов сомов.

Помощь, что и говорить, существенная. Однако в ней нужно как следует разобраться.

Для мелких сельхозпроизводителей устанавливается конечная ставка в размере 10 процентов, для крупных производственных структур - 8 процентов, для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности - 6 процентов. Предполагается, что этот миллиард 250 миллионов сомов получат 10 тысяч сельхозпроизводителей. Как мелких, так и крупных.

А кому из сельчан не повезет, тот воспользуется коммерческими кредитами под 20 - 25 процентов."ВБ" неоднократно обращал внимание читателей на то, что в стране действуют 340 тысяч фермерских и крестьянских хозяйств, а потому льготных кредитов хватит далеко не всем. А брать займы под 20–25 процентов - это все равно что сознательно разорить себя.

Понятно, у государства нет средств для льготного финансирования всех 340 тысяч фермеров страны. Поэтому, как говорится, по одежке следует протягивать и ножки. Но в условиях нехватки денежных средств, может, поступать по–другому? То есть возвращенные крестьянами деньги не держать в заначке, а не мешкая, выдавать другим фермерам. В принципе такая система круговорота финансов в стране раньше и действовала, но сейчас о ней почему–то и не вспоминают.

Есть и другой способ поддержки отечественных сельхозпроизводителей. Много денег крестьяне тратят на приобретение качественного посевного материала. Фермеры вынуждены брать на эти цели кредиты, а после получения урожая, осенью, они обязаны вернуть все полученные средства. А что, если банкирам остудить свой аппетит и предоставлять крестьянам отсрочку на два–три года? За это время фермеры прочно встанут на ноги и тогда с лихвой рассчитаются с финансистами. Одним словом, сельхозпроизводителям нужны не только дешевые, но и длинные кредиты. Земледельцы ведь никуда не убегут, они, образно говоря, пуповиной приросли к своим гектарам. А государство может и потерпеть.

Уже лет пять, если не больше, чиновники помалкивают насчет выделения крестьянам горюче–смазочных материалов по льготным ценам. Дескать, власти предоставляют кредиты, на которые крестьяне и могут приобрести сколько угодно солярки и бензина.

Но ведь далеко не все фермеры получают финансовую поддержку. Как быть тем, мимо кого помощь прошла стороной?

Необходимо поддерживать фермеров и с приобретением минеральных удобрений. Пусть хотя бы третью часть их стоимости власти возьмут на себя. Сельчане за это большое спасибо скажут. Особой заботой следует охватить тех земледельцев, кто отказывается от применения химикатов и переходят на так называемую зеленую экономику. Общеизвестно, органические удобрения дороже минеральных. А государство ратует за выращивание сельхозкультур без селитры и вредных веществ. Так поддержите же этих сторонников "зеленой" экономики, а не снимайте с них, извините за просторечие, последние штаны.

Увы, полный разнобой у нас наблюдается в политике реализации сельчанами своей продукции. Сказать точнее, у нас нет никакой политики в этом плане. Некоторые крестьяне сами занимаются сбытом выращенного урожая, другие полагаются на поддержку всевозможных ассоциаций экспортеров, третьи надеются, что зарубежные коммерсанты сами приедут за их дарами природы. Получается в итоге какой–то чертополох.

А ведь действует Аграрная биржа, при Минсельхозе открыт отдел по сбыту аграрной продукции. Людей, занимающихся вопросами экспорта урожая, в стране пруд пруди, а толку нет.

Дело дошло до того, что проблемами сбыта сельхозпродукции озаботились в Жогорку Кенеше.

Так, еще в конце января депутат Аалы Карашев спросил министра сельского хозяйства Эркинбека Чодуева:

- Почему в Кыргызстане не внедрена должным образом практика фьючерсных сделок, благодаря которым крестьяне могли быть уверенными еще весной в гарантированном сбыте своей продукции?

Глава аграрного ведомства республики не смог дать четкого ответа на этот вопрос, а лишь сказал, что у него есть специалисты, отвечающие за это направление.

Как говорится, обнадежил. Действительно, специалистов у нас хватает. Только вот фермеры каждый год сталкиваются с одними и теми же проблемами, и никто им не спешит на помощь.