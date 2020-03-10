В ближайшие недели курс сома начнет падать - прогноз экономиста

Стоимость кыргызского сома со временем будет падать, считает заведующий кафедрой мировой экономики Кыргызско-Российского Славянского университета, доктор экономических наук Асылбек Аюпов.

По его мнению, если ситуация в мире останется прежней, стабильный курс сома продержится до конца марта. Однако, обесцениваниене будет стремительным.

- Интервенции, которые проводит Национальный банк незначительные. Они не смогут существенно повлиять на ситуацию. Скорее всего, до конца марта сом сможет удержать позиции, а потом начнет падать. Это естественный процесс, так как мы находимся в одном экономическом союзе и не можем жить в изоляции, - прокомментировал VB.KG Асылбек Аюпов.

Он также отметил, что происходящие процессы были ожидаемыми для тех, кто наблюдает за экономической ситуацией в мире.

В понедельник, 9 марта, после развала соглашения ОПЕК+ стоимость нефти марки Brent рухнула на треть, до 31,43 доллара за баррель. На этом фоне, рубль стал падать по сравнению с американской и европейской валютой. В понедельник утром доллар торговался по 75 рублей. Однако, после обеда российская валюта отыграла часть своей стоимости. В этот же день подешевел казахский тенге. Между тем кыргызский сом удерживает прежние позиции.

- Рубль и тенге зависят от цены на нефть, свои основные доходы бюджета она получают за счет продажи сырья. Обе страны давно хотят отказаться от сырьевой зависимости и перейти на более интеллектуальное производство. Кроме того, наблюдается падение деловой активности на фоне закрытия границ с Китаем из-за эпидемии коронавируса. Тот, кто наблюдает за процессами в мировой экономике, мог это спрогнозировать, - добавил Аюпов.

Официально. Комментарий Нацбанка

Национальный Банк Кыргызстана сообщает, что с начала года по 9 марта официальный курс доллара США по отношению к сому вырос на 0,49%, с 69,5117 до 69,8500 сом за один доллар США.

- В рамках действующей политики плавающего обменного курса обменный курс доллара США к национальной валюте Кыргызской Республики – сому формируется свободно на внутреннем валютном рынке в зависимости от спроса и предложения иностранной валюты, - сообщает Нацбанк.

Финансовый регулятор сообщает, что в распоряжении имеется достаточный запас международных резервов и наличие возможности для оперативного вмешательства Национального банка путем проведения валютных интервенций обеспечивает поддержание стабильной ситуации на валютном рынке.

Запас международных резервов Национального банка является достаточным, по состоянию на 06 марта 2020 года объем международных резервов составил 2 400,15 млн. долларов США, что покрывает 4,9 месяца импорта товаров и услуг страны.

В порядке информации сообщаем, Национальный банк не вводил и не рассматривает вопрос о введении каких-либо ограничений по сумме покупки и продажи иностранной валюты как коммерческими банками и обменными бюро.

При этом призываем граждан не поддаваться домыслам, слухам и другой неподтвержденной информации, исходящей от недостоверных источников, относительно курса национальной валюты – сома.