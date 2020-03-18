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В Бишкеке продолжается озеленение улиц

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- Екатерина Улитина
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Муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз" продолжает весенние посадочные работы.

Сегодня высажены 74 саженца по улице Тыныстанова от Жибек Жолу до улицы Жумабека.

Вчера Бишкекзеленхоз высадил 50 саженцев клена на перекрестке улиц Тыныстанова и Медерова и еще 50 на Ленинградской от бульвара Молодой гвардии до улицы Тоголока Молдо. Кроме того, 60 молодых берез появилось по улице Калинина в микрорайоне "Аламедин-1".

Посадки будут проходить каждый день.

Пресс-служба мэрии Бишкека отмечает, что весь посадочный материал выращен в собственном питомнике "Бишкекзеленхоза", который был недавно восстановлен.

В 2020 году Бишкекзеленхоз запланировал посадку более 10 тысяч лиственных и 630 хвойных деревьев.


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URL: https://www.vb.kg/386265
Теги:
мэрия, озеленение, Бишкек, Кыргызстан, Бишкекзеленхоз
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