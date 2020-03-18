В Бишкеке продолжается озеленение улиц

Муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз" продолжает весенние посадочные работы.

Сегодня высажены 74 саженца по улице Тыныстанова от Жибек Жолу до улицы Жумабека.

Вчера Бишкекзеленхоз высадил 50 саженцев клена на перекрестке улиц Тыныстанова и Медерова и еще 50 на Ленинградской от бульвара Молодой гвардии до улицы Тоголока Молдо. Кроме того, 60 молодых берез появилось по улице Калинина в микрорайоне "Аламедин-1".

Посадки будут проходить каждый день.

Пресс-служба мэрии Бишкека отмечает, что весь посадочный материал выращен в собственном питомнике "Бишкекзеленхоза", который был недавно восстановлен.

В 2020 году Бишкекзеленхоз запланировал посадку более 10 тысяч лиственных и 630 хвойных деревьев.