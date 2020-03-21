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В Баткенском районе введен режим ЧС

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- Екатерина Улитина
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В трех селах Баткенского района Баткенской области сегодня, 21 марта, введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

"В Баткенской области выявлен первый случай заражения коронавируса. Это житель села Саманкандек Баткенского района. В связи с чем, в 3 айыльных аймаках Баткенского района ввели режим ЧС. Аким района Каланбек Маркаев ввёл режим чрезвычайной ситуации в сёла Самаркандек, Ак-Сай и Ак-Татыр. Согласно приказу акима, в эти айыльные округа устанавливаются блок посты", - говорится в сообщении штаба.

Напомним, сегодня стало известно о шести новых случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в республике болезнь обнаружена у 12 человек. Инфицированы пациенты из трех областей – Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской.

По данным республиканского штаба шестеро пациентов мужчины, шесть – женщины. Все в возрасте от 45 до 75 лет. У пожилых людей течение болезни осложняется сахарным диабетом.


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URL: https://www.vb.kg/386347
Теги:
Баткенская область, МЧС, Ошская область, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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