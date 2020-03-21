В Баткенском районе введен режим ЧС

В трех селах Баткенского района Баткенской области сегодня, 21 марта, введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

"В Баткенской области выявлен первый случай заражения коронавируса. Это житель села Саманкандек Баткенского района. В связи с чем, в 3 айыльных аймаках Баткенского района ввели режим ЧС. Аким района Каланбек Маркаев ввёл режим чрезвычайной ситуации в сёла Самаркандек, Ак-Сай и Ак-Татыр. Согласно приказу акима, в эти айыльные округа устанавливаются блок посты", - говорится в сообщении штаба.

Напомним, сегодня стало известно о шести новых случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в республике болезнь обнаружена у 12 человек. Инфицированы пациенты из трех областей – Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской.

По данным республиканского штаба шестеро пациентов мужчины, шесть – женщины. Все в возрасте от 45 до 75 лет. У пожилых людей течение болезни осложняется сахарным диабетом.