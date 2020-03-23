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Россия передала Кыргызстану еще 10 тысяч тестов для диагностики COVID-19

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- Екатерина Улитина
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Россия передала Кыргызстану тест-системы для проведения диагностики коронавируса у 10 тысяч человек. Об этом сообщает посольство Кыргызстана в Российской Федерации.

Помощь передана в качестве гуманитарной помощи в рамках работы по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, и в рамках поддержания стратегического партнерства между КР и РФ.

В период с 3 марта по 15 марта  российская сторона передала 7600 тест-систем.

21 марта Роспотребнадзор передал тест-системы для диагностирования 10 тыс человек.

Посольство КР в РФ признательно Правительству России и Роспотрубнадзору за оказание содействия в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции.


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URL: https://www.vb.kg/386391
Теги:
здравоохранение, посольство, Россия, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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