МВФ даст Кыргызстану $120 млн для борьбы с коронавирусом

Международный валютный фонд одобрил первый запрос Кыргызстана на чрезвычайную финансовую помощь в размере $120 млн. Об этом сообщается на сайте организации.

Эти средства будут направлены на удовлетворение срочных потребностей в платежном балансе, возникших в результате вспышки пандемии COVID-19.

Уточняется, что это первый чрезвычайный кредит МВФ во всем мире с начала пандемии.

"Вспышка пандемии ослабила макроэкономические перспективы Кыргызской Республики, увеличив разрыв в платежном балансе до 400 миллионов долларов США. В республике существует беспрецедентно высокий уровень экономической неопределенности. Поддержка МВФ поможет поддержать экономику и увеличить буферы. Данная финансовая помощь поможет стимулировать донорскую поддержку и покрыть основные расходы на здравоохранение, связанных с COVID-19", - говорится в сообщении МВФ.

Организация отмечает, что Кыргызстан из-за введения ограничительных мер испытывает беспрецедентный удар по всем сферам экономики, также учитывается рост инфляции в связи с падением курса сома, вызванного процессами на международных рынках.